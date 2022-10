Une hôtesse de l’air a les larmes aux yeux après avoir rencontré son professeur préféré après 30 ans

Nous avons tous eu ce professeur que nous admirions du fond du cœur. Les enseignants jouent un rôle important dans nos vies, façonnant non seulement nos cheminements de carrière, mais aussi qui nous devenons réellement dans nos vies. Cela peut être un moment bouleversant lorsqu’un élève renoue spontanément avec un enseignant bien-aimé après une longue interruption. Cette hôtesse de l’air d’une vidéo virale récente a connu un flot d’émotions similaire lorsqu’elle a rencontré son professeur préféré dans un avion après près de 30 ans.

La vidéo réconfortante de leur interaction a été publiée sur Instagram avec une légende qui disait : « Hier, alors que nous embarquions sur notre vol depuis YYZ/LAX, nous avons eu le plaisir de regarder cette réunion entre l’une de nos ASC WestJet et son professeur. Lors de la journée internationale des enseignants de tous les jours ! Merci, Lora, d’avoir partagé ce moment avec notre équipage, nos invités et bien sûr Mme O’Connell.”

Par coïncidence, Lora a rencontré son professeur dans l’avion le 5 octobre, Journée internationale des enseignants. La vidéo a été initialement publiée sur TikTok.

S’exprimant au micro de l’avion, l’hôtesse de l’air, Lora a remercié son institutrice, Mme O’Connell. Elle commence son discours spontané sur le système de sonorisation en disant: «Aujourd’hui, c’est la Journée nationale des enseignants, nous sommes donc censés reconnaître les enseignants préférés que nous avons eus dans toute notre vie. Je vais devenir émotif maintenant, mais aujourd’hui j’ai vu mon professeur de 1990, Mme O’Connell qui est à bord de l’avion.

Courant à travers l’allée pour serrer son professeur dans ses bras, Lora était au bord des larmes. Elle a accueilli son professeur, qu’elle n’avait pas vu depuis 1990, qui avait façonné sa vie en l’incitant à apprécier les œuvres de Shakespeare et à jouer du piano.

De nombreux internautes se sont souvenus de leurs professeurs et de la manière dont ils ont influencé leur vie. Un utilisateur a commenté: “Le lien spécial entre les enseignants et les enfants dure sans aucun doute toute une vie!” “Je ne pleure pas, tu pleures”, a ajouté une autre personne. “Cela me rend le cœur heureux”, a fait remarquer une troisième personne.

Les commentaires ont été inondés d’internautes réagissant à ces retrouvailles pleines d’émotion du duo professeur et élève.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici