Une horrible agression contre un homme juif sur le chemin de la synagogue de Brooklyn est filmée

Un homme JUIF a été agressé et volé alors qu’il se rendait dans une synagogue de Brooklyn lors d’une horrible attaque antisémite qui a laissé du sang éclaboussé sur le trottoir.

La victime, qui n’a pas été nommée, se rendait à sa synagogue dans le quartier de Flatbush vers 5 h 45 vendredi matin lorsque l’attaque a eu lieu.

Deux hommes masqués ont attaqué et volé un juif à Brooklyn Crédit : Twitter / FlatbushShomrim

Deux hommes non identifiés portant des cagoules et des masques se sont alors approchés de l’homme avant de le voler et de le battre, puis de s’enfuir.

Du sang a pu être vu éclaboussé sur le trottoir après l’incident.

La patrouille de sécurité Flatbush Shomrim, un groupe de patrouilles de volontaires juifs orthodoxes qui opère dans la région, a offert une récompense de 1 000 dollars aux assaillants.

Shomrim a suivi les traces des auteurs pendant des heures après l’attaque via des caméras de sécurité dans la rue, et a finalement obtenu une vidéo qui montre leurs visages.

Du sang a giclé sur le trottoir Crédit : Twitter / FlatbushShomrim

La patrouille a tweeté la vidéo, à côté de la légende : « FACE OF EVIL : après des heures à suivre leurs pas via des images de caméra, nos bénévoles ont obtenu une vidéo des visages du couple – recherchés pour l’agression / le vol vicieux de ce matin sur New York Ave.

« Si vous les reconnaissez, contactez @NYPD63Pct & #Shomrim 718-338-9797. @NYPDHateCrimes«

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a également publié une déclaration via Twitter détaillant que le groupe de travail sur les crimes haineux de la police de l’État de New York serait chargé d’enquêter sur l’affaire.

La déclaration disait : « Je suis indigné d’entendre à nouveau parler d’une attaque antisémite dans notre État.

« Battre et voler un homme juif sur le chemin d’une synagogue est écœurant au-delà de toute comparaison. La haine n’a pas sa place ici et nous ne la tolérerons pas.

Il a poursuivi : « Pour la communauté juive de New York, je sais que c’est épuisant. Personne ne devrait avoir à craindre d’être attaqué pour ses croyances religieuses, jamais.

« Nous sommes à vos côtés et nous n’arrêterons pas de nous battre tant que le fléau qu’est la haine n’aura pas été éradiqué. L’amour gagnera ici. »

Les attaques antisémites ont augmenté cette année de 69%, avec 113 en 2021 contre 67 en 2020, rapporte le New York Post.