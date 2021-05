Une histoire sur le juge de la Cour suprême Clarence Thomas que vous n’avez jamais entendue et c’est incroyable – The Right Scoop

Carrie Severino, une femme qui a en fait travaillé pour le juge de la Cour suprême Clarence Thomas, est allée sur Twitter hier soir pour raconter une histoire incroyable à son sujet que je pense que vous apprécierez tous :

Lorsque j’ai postulé au poste de greffier du juge Thomas, je venais de terminer mon stage d’appel sur le circuit DC avec le juge Sentelle. J’étais ravie d’avoir une interview, mais nerveuse à l’idée d’aborder le fait que j’étais enceinte de trois mois. /1 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

Ne voudrait-il pas embaucher quelqu’un qui s’apprête à avoir un bébé ? Après avoir obtenu des conseils de personnes qui le connaissaient, j’ai décidé de le lui dire dans mon interview (je ne montrais pas encore). Sa réponse était si illustrative de son caractère. /2 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

Il m’a dit que l’un des avantages d’être juge à la Cour suprême, c’est qu’il pouvait embaucher qui il voulait pour l’année qu’il voulait. /3 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

Il a dit que l’objectif de la Cour et de la Constitution était de créer un pays qui permettrait à ses citoyens d’élever leur famille en paix et qu’il serait donc arriéré de sa part de me demander de faire quelque chose pour lui qui ne soit pas non plus le meilleur. digne de ma famille. /4 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

Il m’a dit de rentrer à la maison et de parler à ma famille et à mes amis et de décider quelle année serait la meilleure pour ma situation. J’ai choisi d’attendre un an après que j’aurais normalement commencé pour que ma fille ait 18 mois à 2,5 ans pendant mon stage au lieu d’un bébé. / 5 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

La gentillesse dont a fait preuve Thomas était vraiment incroyable, d’autant plus que de nombreuses personnes postulent pour devenir greffier pour ces juges et qu’elles peuvent probablement être aussi sélectives qu’elles le souhaitent. Il a choisi de l’embaucher quand elle et sa famille étaient prêtes.

Mais pour moi, c’est encore plus étonnant :

Ironiquement, en m’offrant ce report, le juge Thomas s’est retrouvé avec quatre greffiers de sexe masculin, le mandat que j’aurais autrement commencé. On lui a reproché de ne pas avoir de femmes. Pendant ce temps, il faisait la chose la plus pro-femme que je pouvais imaginer. /6 #CTLive – Carrie Severino (@JCNSeverino) 28 mai 2021

Le juge Thomas a fait ce qu’il fallait pour cette femme malgré les critiques qu’il savait sans aucun doute qu’il allait recevoir. Et, comme vous le savez peut-être, la critique était entièrement fausse, comme elle le souligne.

Pendant qu’on parle de Clarence Thomas, voici un clip qui faisait le tour hier sur Twitter. Ce n’est pas nouveau du tout et a été filmé vers 2016. Mais il est clair que Thomas semble être le genre de gars qui serait génial en soirée :