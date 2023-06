Une histoire rapide et un guide pour célébrer Juneteenth

Le mois de juin est rempli d’événements importants et cérémoniels, notamment Fierté et Black Music Month, mais l’un des plus importants sur le plan historique est Juneteenth.

19 juin est observé chaque année le 19 juin et a été officiellement déclaré jour férié fédéral par le président Biden en 2021. Alors que Juneteenth devient plus largement reconnu, il se peut que certains se demandent encore ce qu’est exactement ce jour férié, ce qu’il signifie pour la culture et comment pour le fêter. Pas de soucis, nous avons ce qu’il vous faut.

Voici le guide rapide de BOSSIP sur Juneteenth.

Qu’est-ce que le 19 juin ?

Juneteenth est la plus ancienne commémoration célébrée à l’échelle nationale de la fin de l’esclavage aux États-Unis.

Selon La maison Blanche, le 19 juin 1865 – près de neuf décennies après la fondation de notre nation et plus de 2 ans après que le président Lincoln a signé la proclamation d’émancipation – les Américains réduits en esclavage à Galveston, au Texas, ont finalement appris qu’ils étaient libérés de la servitude. Le premier Juneteenth en 1866 a été célébré avec de la nourriture, des chants et la lecture de spirituals – et il a commémoré les Noirs nouvellement libérés fiers de leurs progrès. Aujourd’hui, la fête est reconnue mondialement comme une célébration de la véritable émancipation des esclaves.

Pourquoi nous célébrons

Alors que les droits civiques des Afro-Américains ont été une bataille difficile pendant des centaines d’années, le 19 juin est devenu un jour férié qui symbolisait l’espoir pour les personnes auparavant asservies.

Les livres d’histoire nous renseignent sur la guerre civile, également appelée deuxième révolution américaine, et expliquent comment les États du nord et du sud ont commencé à se battre pour l’esclavage et le pouvoir économique en 1861. Cependant, les livres d’histoire ont tendance à omettre des informations clés. L’Union a marché sur l’armée confédérée et le Congrès a adopté la loi sur la confiscation en 1862. Le 1er janvier 1863, le président Lincoln a publié le projet final de la proclamation d’émancipation, déclarant que «toutes les personnes détenues comme esclaves… sont, et désormais, seront gratuit. » Malheureusement, ce n’est que deux ans plus tard que les esclaves de l’extrême sud du pays ont pris connaissance du document.

Le Sénat a adopté le 13e amendement en 1864. Cet amendement constitutionnel a proclamé que « ni l’esclavage ni la servitude involontaire, sauf en tant que punition pour un crime dont la partie aura été dûment condamnée, n’existeront aux États-Unis, ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. .” Alors que la guerre civile a pris fin après la reddition du général confédéré Robert E. Lee en Virginie, ce n’est que trois mois plus tard que les Texans ont appris la nouvelle.

Comment vous pouvez célébrer Juneteenth

Si vous cherchez des façons de commémorer ce Juneteenth, vous pouvez commencer par un jeu de couleurs. Le rouge, le noir et le vert sont des couleurs associées à la fierté africaine. Selon AARPle rouge est la couleur associée à la fête, car elle symbolise le sacrifice et la transition.

Vous pouvez vous réunir avec vos amis et votre famille autour d’un repas fait maison et fraterniser tout en portant du rouge, ou Il n’y a pas de mauvaise façon de célébrer, tant que vous célébrez notre histoire et que vous reconnaissez ceux qui sont perdus en cours de route. Les plats des fêtes du 19 juin se composent souvent de gâteau de velours rouge, de pain de maïs, de légumes verts et de viandes grillées. Ce 19 juin coïncide également avec Fête des pères.

Pouvez-vous dire barbecue?

Juneteenth est également le moment idéal pour soutenir les entreprises appartenant à des Noirs ; comme Beyoncé qui portait exclusivement des créateurs noirs lors d’une étape de sa tournée Renaissance en l’honneur de Juneteenth.

En patronnant votre BOB local, vous soutenez les rêves de leurs ancêtres. Prenez un ami et allez acheter quelque chose de sympa dans une entreprise noire. Vous pourriez également être intéressé à assister aux événements du 19 juin. De nombreuses villes proposent d’excellentes offres pour les vacances, à la fois en ligne et virtuellement. Le site Web du Smithsonian National Museum of African American History and Culture contient un gamme complète de ressources numériques pour marquer les vacances. Consultez vos organisations de soutien locales pour plus d’informations sur l’événement Juneteenth dans votre région.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de célébrer, passez un 19 juin civil, sûr et heureux !