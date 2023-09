Une histoire portable célèbre le temps que nous avons passé avec les écrans

Lost in Cult et Retro Dodo ont collaboré pour rassembler des dizaines d’essais sur l’art du appareil portatif. Du matériel aux jeux eux-mêmes, Une histoire de jeux portables : une célébration du jeu portable est une magnifique introspection dans les décennies de jeu dont beaucoup d’entre nous se souviennent de longs trajets en train, en avion et en automobile. L’intérieur regorge de superbes photos et illustrations, et le livre entier est un regard affectueux sur les écrans nous avons passé des heures accroupis.

L’ordinateur portable Playdate de Panic est presque là

io9 présente un extrait du livre écrit par Brandon Saltalamacchia, le fondateur de Dodo rétro. Il parle du Couleur Game Boy et ce que cela signifiait pour lui lorsqu’il était enfant, et même maintenant. Des piles AA jetées aux plafonniers enfichables, lisez la suite pour une ode aux appareils omniprésents du ‘Années 90 et début des années 2000.

Couleur Game Boy

Par Brandon Saltalamacchia

J’ai une place très spéciale dans mon cœur pour la Game Boy Color. C’était la première console portable que j’ai jamais possédée et elle s’utilise d’une seule main.m’a amené là où je suis aujourd’hui. Cela a suscité mon amour pour les jeux vidéo quand j’étais enfant, cela m’a motivé à commencer ma carrière dans l’industrie du jeu en tant que jeune homme, et cela m’a finalement poussé à quitter mon emploi à temps plein pour développer Retro Dodo avec rien d’autre qu’un un peu d’argent de poche et beaucoup de passion.

Les consoles portables ont affecté la vie de millions de personnes, et je ne suis que l’un d’entre eux. Ce que j’essaie de dire, c’est que la Game Boy Color a rendu possible ce livre que vous tenez aujourd’hui – fou, n’est-ce pas ? Certains de mes meilleurs moments d’enfance tournent autour de cette incroyable technologie, à tel point qu’elle est en fait liée à certains de mes premiers souvenirs.

Je me souviens très bien d’avoir ouvert Pokémon Jaune pour mon 8e anniversaire – j’étais tellement excité que je me souviens que mon petit cadre potelé de 4 pieds était gonflé à l’adrénaline. La première chose que j’ai faite a été de déchirer la boîte en lambeaux (je regrette maintenant cette décision après avoir vu les prix d’un Pokémon Jaune en boîte sur eBay), de souffler la poussière imaginaire de la nouvelle cartouche, de l’insérer dans ma Game Boy Color turquoise, et sortez le guide de jeu surdimensionné que j’ai acheté avec mon propre argent de poche la semaine précédente. Je n’oublierai jamais ce jour.

La Game Boy Color a été lancée en octobre 1998 et, même si ce n’était pas vraiment époustouflant quand on regarde comment la gamme de Game Boys a évolué au fil du temps, c’était le premier aperçu de l’approche de Nintendo en matière d’écrans couleur pour ses appareils portables. Certes, Sega et Atari sont arrivés les premiers, mais Nintendo avait l’avantage que la Game Boy Color soit beaucoup plus portable, tout en permettant également aux joueurs d’utiliser leur ancienne bibliothèque de cartouches Game Boy, la rendant plus attrayante pour les parents qui ont déjà déboursé pour le jeu. modèle DMG d’origine. Nintendo savait ce qu’il faisait !

Malheureusement, le nouvel écran couleur n’était pas rétroéclairé, mais avec son nouvel affichage et ses tout nouveaux jeux de couleurs, c’était suffisant pour repousser la concurrence. La Neo Geo Pocket et la WonderSwan de Bandai (qui est devenue son concurrent le plus proche) ont vu à quel point la console était populaire et ont décidé de sortir leurs propres consoles avec des écrans couleur peu de temps après afin de rivaliser – la Neo Geo Pocket Color et la WonderSwan Color. Comme vous pouvez l’imaginer, ils sont loin d’égaler les ventes de Nintendo.

Peu de temps après le lancement de la Game Boy Color, Nintendo a sorti Pokémon Or et Argent dans la nature, et j’avais l’impression que le monde n’était pas prêt pour ce qui allait arriver. Le jeu s’est vendu à plus de 23 millions d’unités dans le monde, ce qui en fait l’un des jeux Nintendo les plus vendus de tous les temps.

Je me souviens avoir vu de longues files de joueurs faire la queue pour en obtenir un exemplaire. Les parcs locaux étaient remplis de câbles commerciaux et les Pokémon étaient échangés contre des choses absurdes. J’ai vu un enfant échanger trois Beyblades et un sac de bonbons contre un Mareep, ce qui, pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, est l’un des plus Pokémon commun dans le jeu et ressemble à un mouton. Pas de chance, mon pote.

Nintendo a complètement maîtrisé le marketing et l’image de marque de la Game Boy Color, obligeant pratiquement tous les enfants à en vouloir une à travers des publicités télévisées et des publicités constantes dans les magazines. C’était comme si Toys ‘R Us couvrait également toutes les étagères promotionnelles avec des produits Game Boy : les parents n’avaient nulle part où se cacher de la stratégie marketing agressive de Nintendo.

La nouvelle coque incurvée, combinée à l’écran couleur et au besoin de seulement deux piles AA pour l’alimenter, est ce qui a contribué à introduire l’ordinateur de poche à 69 $ dans de nombreux foyers. C’était également l’une des premières consoles portables à être absolument équipée de périphériques bon marché et d’apparence folle. Oui, la Game Boy DMG a lancé ce marché obscène, mais la Game Boy Color est ce qui l’a propulsé à un tout autre niveau, avec toutes sortes de loupes, de lampes à vers, de poignées, de haut-parleurs et de batteries différentes. Sans oublier les éditions spéciales de marque de la console.

La façon de savoir si vos amis à l’école avaient des parents riches n’était pas le fait qu’ils avaient un tout nouveau sac à dos Teenage Mutant Ninja Turtles et des lunettes de soleil Buzz l’Éclair bien trop grandes pour leur tête ; cela a en fait été démontré par la taille et la laideur de leur Game Boy Color en raison de la grande quantité d’accessoires qui y étaient attachés – sans parler du statut d’avoir une édition spéciale de marque de l’ordinateur de poche sous tout cet équipement supplémentaire.

À ce moment-là, le monde savait qui était Nintendo, même s’ils n’avaient jamais touché à une console de jeux de leur vie. Pour moi, ainsi que pour de nombreux joueurs du monde entier, c’est le moment où l’industrie du jeu portable est devenue courante. Il ne s’agit peut-être que d’une simple mise à niveau par rapport à l’original, mais cela montre simplement quelle différence un écran couleur peut faire.

«Couleur Game Boy » depuis Une histoire de jeux portables : une célébration du jeu portable de Brandon Saltalamacchia est réimprimé avec la permission de Harper Collins.

Une histoire de jeux portables : une célébration du jeu portable sera disponible le 17 octobre. Précommandez ici.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.