Une histoire inédite de Truman Capote publiée cette semaine

Outre des classiques tels que « In Cold Blood » et « Breakfast at Tiffany’s », Truman Capote avait une histoire de travail inachevée et inédite.

Capote, décédé en 1984 peu avant son 60e anniversaire, a passé une grande partie de ses dernières années à lutter pour écrire son projet de chef-d’œuvre proustien « Prières exaucées », dont seuls des extraits ont été publiés. Jeune homme, il a écrit un roman sur une histoire d’amour entre un mondain et un gardien de parking qui a été publié à titre posthume sous le titre « Summer Crossing ».

Des œuvres plus courtes ont également été parfois abandonnées, notamment une pièce publiée pour la première fois cette semaine.

Capote était dans la vingtaine et était une étoile montante lorsqu’il a déménagé de New York à Taormina, en Sicile, en 1950 et s’est installé dans une villa pittoresque nommée Fontana Vecchia, autrefois occupée par DH Lawrence. Acclamé pour son premier roman, « Autres voix, autres pièces », et pour sa nouvelle inquiétante « Miriam », Capote décrirait son déménagement en Europe comme une évasion nécessaire de la scène littéraire américaine, qu’il comparait à vivre dans une ampoule. , et un cadre idéal pour travailler : il a écrit le roman « La harpe d’herbe » en Sicile et a travaillé sur de nombreuses nouvelles.

« Je suis si heureux d’écrire à nouveau des histoires, c’est mon grand amour », a-t-il écrit à un ami.

Une histoire de Sicile, « Another Day In Paradise », est une œuvre inachevée qui apparaît dans le nouveau numéro de The Strand Magazine. Écrit à une époque de contentement relatif pour Capote, « Another Day » est un récit de désillusion et de piégeage : l’héritière américaine d’âge moyen, Iris Greentree, a utilisé son héritage – un petit héritage parce que sa mère ne lui faisait pas confiance avec de l’argent – ​​pour acheter une villa en Sicile. Elle finira par être trahie par l’homme local qui l’a persuadé d’investir son argent, Signor Carlo Petruzzi, et trop fauchée pour vendre la maison et retourner aux États-Unis.

« Le passé l’avait entraînée à envisager une liaison sous un angle sans avenir ; tout au plus, elle espérait que de tels épisodes se termineraient par une amitié. C’était tellement humiliant que Carlo n’ait pas dû se révéler être un ami. Elle lui avait fait confiance pour le faire. l’étendue de son capital : qu’il lui vende le terrain, qu’il construise la villa, qu’il fournisse, à des prix pirates, l’attirail indigène qui la fournissait », a écrit Capote.

« C’était un escroc émotif et, au-delà de cela, un gangster ordinaire qui avait empoché au moins la moitié de l’argent soi-disant dépensé pour Belle Vista. Tout cela, elle pouvait lui pardonner – elle le pouvait, mais ne le faisait pas. L’aspect impardonnable du comportement de cet homme horrible. Son comportement était qu’il avait détruit le sens de ces lignes de son journal : « J’appartiens. Enfin, quelque part. »

Une grande partie de la fiction de Capote se déroule à New York ou dans le sud des États-Unis, mais « Another Day in Paradise » a le rythme facile, le langage décoratif et l’humour tranchant – parfois cruel – de son œuvre la plus connue, ainsi que les thèmes de la solitude, de la peur et de la peur. regret. Thomas Fahy, auteur de « Understanding Truman Capote », dit que l’auteur est probablement lié au sentiment de déplacement et d’aliénation d’Iris Greentree.

« Il se déplaçait constamment lorsqu’il était enfant, de la Nouvelle-Orléans à l’Alabama, de New York au Connecticut », explique Fahy. « On pouvait voir à quel point sa vie était devenue très solitaire et isolée. »

The Strand a publié des ouvrages rares d’Ernest Hemingway, John Steinbeck et bien d’autres. Le rédacteur en chef Andrew Gulli a trouvé l’histoire de Capote à la Bibliothèque du Congrès, à l’intérieur d’un « vieux cahier florentin à rouleaux rouges et dorés », écrit-il sur la page éditoriale de Strand. Le manuscrit manuscrit, travaillé au crayon, était parfois si difficile à déchiffrer que Gulli avait besoin d’un transcripteur pour l’aider à le préparer en vue de sa publication.

Fahy dit que le séjour de Capote en Sicile, où il est resté un peu plus d’un an, lui a laissé le genre de sentiments que de nombreux auteurs éprouvent lorsqu’ils sont loin de leur pays d’origine – un sentiment accru de distance par rapport à leur foyer qui a probablement contribué à inspirer « Un autre au paradis, » et une clarté accrue, sur laquelle il s’est appuyé pour » The Grass Harp » et ses souvenirs de ses années à Monroeville, en Alabama.

Le biographe de Capote, Gerard Clarke, dit que l’auteur a déménagé en Sicile en partie parce que son partenaire, Jack Dunphy, voulait vivre à l’étranger et parce que la force du dollar américain rendait l’Italie plus abordable que New York. Ni Clarke ni Fahy n’ont pu citer un modèle réel spécifique pour Iris Greentree, mais Capote fait référence à une possible inspiration – la tante d’un garçon qui livre de la glace – dans son essai « Fontana Vecchia », écrit au début des années 1950.

« Blond et plein d’esprit, le garçon de glace est un enfant de onze ans à l’allure érudite. Il a une belle jeune tante, l’une des filles les plus attirantes que j’ai jamais connues, et je lui parle souvent d’elle », écrit Capote. « Pourquoi, je voulais savoir, est-ce que A., la tante, n’a pas de copain ? Pourquoi est-elle toute seule, jamais aux bals ni aux promenades du dimanche ? Le garçon de glace dit que c’est parce que sa tante n’a pas besoin des hommes du coin. , qu’elle est très malheureuse et qu’elle n’aspire qu’à aller en Amérique.