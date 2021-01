La chanteuse Geeta Dutt considérait l’épopée Sahib Bibi Aur Ghulam comme une histoire réelle de Guru Dutt, elle et l’actrice Waheeda Rahman, dit un nouveau livre sur la vie de Guru Dutt « Guru Dutt: Une histoire inachevée » (Simon & Schuster) par l’auteur et chroniqueur de film Yasser Usman.

Sahib Bibi Aur Ghulam a été libéré en 1962. Il a été adopté du roman bengali de Bimal Mitra Shaheb Bibi Golam. Le film était considéré comme bien en avance sur son temps, ayant traité de la question de l’adultère et contestant l’institution du mariage et du patriarcat.

Vasanth Kumar Shivashankar Padukone, populairement connu sous le nom de Guru Dutt, était un acteur et cinéaste emblématique reconnu pour avoir produit certains des meilleurs films de Bollywood. En 2005, son chef-d’œuvre Pyaasa figurait dans la liste des 100 meilleurs films de tous les temps du magazine TIME.

Reconstruisant une histoire incroyablement tragique de Guru Dutt et de son épouse et chanteuse tout aussi accomplie Geeta Dutt à travers des archives, des interviews et de nouvelles perspectives, l’auteur Yesser Usman cite un certain nombre de sources fiables suggérant que lors de la création de Sahib, Bibi aur Ghulam, Guru Dutt et Geeta s’était éloignée. Ils s’étaient rendu compte que leur mariage ne fonctionnait pas. Geeta Dutt avait également consommé principalement de l’alcool et des somnifères et avait quitté le bungalow Pali Hill pour vivre dans la maison de sa mère.

Le 1er janvier 1961, l’écrivain Bimal Mitra s’était envolé de Calcutta à Bombay pour assister au lancement de Sahib Bibi Aur Ghulam. Il y avait une grande surprise pour tout le monde pendant le déjeuner lorsque Mitra et l’équipage ont vu Guru Dutt, Geeta Dutt et Waheeda Rehman manger ensemble.

Un curieux Bimal Mitra a dit avoir demandé à Geeta: «Bonjour! Content de te voir. Vous ne vous êtes jamais vu en studio? «Le film était lancé aujourd’hui, alors je suis venu», a répondu Geeta. Guru Dutt l’interrompit: «Non, j’ai appelé Geeta», ajoutant: «Waheeda ne savait pas comment nouer un sari de style bengali, alors j’ai demandé à Geeta de lui dire.

Le récit captivant et graphique se poursuit. ‘Comment je suis?’ demanda Waheeda à Mitra. «Très bien», fut la réponse.

«Est-ce que je ressemble à une fille bengali? ‘Cent pour cent!’ répondit Mitra en remarquant que les deux femmes se désignaient comme Geeta Ji et Waheeda Ji. Après le déjeuner, Guru Dutt et Waheeda sont partis pour la photo. Mitra a demandé à Geeta: «Comment avez-vous aimé le tournage?

Geeta a répondu: «C’était bien! Il fut un temps où je lui avais demandé de ne pas faire ce film. Mitra dit qu’il n’a pas pu résister à lui demander: «Pourquoi?

«Parce que Sahib Bibi Aur Ghulam est l’histoire de nos vies», a déclaré Geeta Dutt stoïquement.

Yesser Usman a cité Johnny Walker comme conseiller Geeta Dutt, «Studio ke darwaaze aur ghar ke darwaaze mein jitna faasla rakhoge, sukhi rahogey. Nahi à ghar mein kaam ki baatein hongi aur studio mein ghar ki baatein hongi. Tum confuse ho jaaoge ki tum aa rahe ho ya ja rahe ho. Et vous en paierez le prix et c’est très très coûteux. Personne ne peut se le permettre.

Le 10 octobre 1964, le célèbre acteur a été retrouvé mort. Il aurait mélangé de l’alcool et des somnifères. C’était sa troisième et fatale tentative de suicide. En 1963, ses liens avec Waheeda Rahman étaient terminés. Geeta Dutt a ensuite subi une grave dépression nerveuse. Elle est décédée en 1972.