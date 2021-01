Au cours de mes recherches pour le livre Guru Dutt Une histoire inachevée, divers récits de collègues de Guru Dutt, d’amis proches et de membres de sa famille ont suggéré que bien qu’il soit au sommet de son succès, le refrain constant de Guru Dutt était: «Mujhe lagta hai mai paagal ho jaoonga (je pense que je vais devenir fou!) »

En tant que biographe, j’étais curieuse de savoir quelles étaient les turbulences dans la vie et le cinéma de Guru Dutt? Pourquoi Guru Dutt était-il constamment agité et solitaire? Pourquoi s’enfuirait-il de Bombay pour échapper à son état d’esprit torturé? Et enfin, malgré la création de ces chefs-d’œuvre en l’espace de 10 ans seulement, pourquoi a-t-il mis fin à sa vie à l’âge de 39 ans?

Quelques personnes proches de Guru Dutt blâment sa relation turbulente avec Geeta et la relation dont on parle beaucoup avec Waheeda Rehman? On dit aussi qu’il ne pourrait jamais se remettre de l’échec géant de son magnum opus Kaagaz Ke Phool. J’ai appris les histoires de son enfance perturbée et plus tard de sa dépendance à l’alcool et aux somnifères. Mais y a-t-il une seule raison qui l’a laissé si navré qu’il a tenté de se suicider plusieurs fois?

Il était surprenant que Geeta Dutt, une star à part entière, ne soit pas un personnage crucial dans tous les récits précédents sur Guru Dutt. Pourquoi sa version a-t-elle été refusée dans presque tous les articles sur Guru Dutt?

Enfin, à travers la sœur de Guru Dutt, Lalitha Lajmi, l’histoire de Guru et Geeta Dutt a été dévoilée dans le livre. Lalitha Lajmi m’a dit: «Guru Dutt et Geeta étaient profondément amoureux. Mais il y avait un conflit majeur dans leur relation. Guru avait promis que Geeta continuerait à chanter même après leur mariage. Mais maintenant, il voulait qu’elle chante uniquement dans les films produits par Guru Dutt. Il voulait que Geeta prenne soin de la famille, la grande maison qu’ils avaient construite. Avec chaque film à succès, Guru est devenue célèbre, tandis que Geeta a estimé qu’on lui avait refusé sa part de gloire.

À propos de Waheeda Rehman, Lalitha a déclaré: «Waheeda et Guru Dutt s’étaient presque séparés (en 1961). Elle avait l’habitude de nous inviter tous les deux parfois à dîner et mon frère savait qu’elle était amicale avec moi. J’ai entendu que Guru Dutt était allée chez elle avec un bouquet de fleurs et que les portes ne lui étaient pas ouvertes. C’est peut-être après cet incident que je lui ai rendu visite et pour la première fois, il m’a dit de ne plus rester en contact avec elle.

Mais elle a également ajouté: «Je ne pense pas qu’il se soit suicidé sur l’une ou l’autre des deux femmes. Professionnellement, Waheeda et Guru Dutt avaient déménagé bien avant sa mort.

Alors que se passait-il d’autre dans la vie de Guru Dutt qu’il avait tenté à deux reprises de se suicider. Il a survécu aux deux tentatives mais est finalement parti le 10 octobre 1964, il est parti à 39 ans.

Lalitha Lajmi dit: «Pendant des années, j’ai rêvé de Guru Dutt allongé sur son lit, les yeux entrouverts et un livre inachevé. J’essaye de le réveiller. Je dis: «lève-toi! se lever! vos admirateurs attendent sous le balcon! Je continue de regarder son visage. Il a l’air de dormir profondément. J’attends qu’il se lève mais il est mort.

J’essaie de reconstituer les histoires de la vie et de l’époque de Guru Dutt dans mon livre Guru Dutt An Unfinished Story. C’est l’histoire de Guru Dutt, le cinéaste de génie qui est resté un étranger dans l’industrie cinématographique. C’est l’histoire de Guru Dutt, la personne, une âme solitaire et torturée et c’est aussi l’histoire de l’industrie du film hindi des années 50 et 60.