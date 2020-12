Il a raconté comment les commandants de l’État islamique affichaient des cartes et des instructions codées par couleur, montrant à des recrues comme lui comment frapper les principales cibles occidentales, pénétrer dans des zones restreintes, tuer des gens et atteindre le martyre.

M. Chaudhry, disent-ils, n’était pas un terroriste, il n’est presque certainement jamais allé en Syrie et a concocté des histoires horribles sur le fait d’être un bourreau de l’État islamique dans le cadre d’une évasion à la Walter Mitty de sa vie plus banale dans une banlieue de Toronto et à Lahore, Pakistan, où il a passé des années à vivre avec ses grands-parents.

Mais Shehroze Chaudhry, la figure centrale du podcast de 2018 «Califat», du New York Times, était un fabuliste qui racontait des histoires djihadistes sur les meurtres pour l’État islamique en Syrie, affirment les services de renseignement et d’application de la loi canadiens et américains.

Maintenant, les déclarations publiques de M. Chaudhry l’ont mis en danger juridique. En septembre, les autorités canadiennes ont accusé M. Chaudhry d’avoir commis un canular terroriste, une accusation criminelle qui pourrait entraîner jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

Image Shehroze Chaudhry dans une image tirée de l’un de ses comptes de médias sociaux maintenant supprimés.

Suivre les milliers de combattants qui ont voyagé du monde entier pour se battre avec l’État islamique est une entreprise tentaculaire, souvent obscure. Avant la diffusion de «Califat», deux responsables américains ont déclaré au Times que M. Chaudhry avait, en fait, rejoint l’Etat islamique et avait pénétré en Syrie. Et certaines des personnes qui connaissent et ont conseillé M. Chaudhry disent ne pas douter qu’il a des opinions extrémistes et djihadistes.

Mais les responsables de l’application de la loi canadiens, qui ont mené une enquête de près de quatre ans sur M. Chaudhry, disent que leur examen de ses dossiers de voyage et financiers, de ses publications sur les réseaux sociaux, de ses déclarations à la police et d’autres renseignements les rend confiants qu’il n’est pas entré en Syrie ou rejoignez l’EI, et encore moins commettez les crimes graves qu’il a décrits.

Les responsables américains interrogés pour cet article soutiennent la conclusion que M. Chaudhry, qui fête ses 26 ans samedi, n’a jamais été une menace terroriste. Il est difficile de dire avec une certitude absolue qu’il n’est jamais entré en Syrie, préviennent-ils.

Mais même s’il l’avait fait, affirment-ils, cela aurait été pour une brève période – au cours de laquelle il a affirmé avoir rejoint l’Etat islamique, reçu une formation religieuse et militaire, fait des patrouilles, infligé des punitions, exécuté des exécutions et participé à des discussions secrètes sur complotant des attaques très médiatisées contre l’Occident.

«Les canulars peuvent générer la peur au sein de nos communautés et créer l’illusion qu’il existe une menace potentielle pour les Canadiens, alors que nous en avons décidé autrement», a déclaré le surintendant Christopher deGale, chef de l’équipe de sécurité nationale qui a mené l’enquête, dans une déclaration sur l’affaire.

La série «Califat» a soulevé des questions sur certaines des affirmations de M. Chaudhry et leur a consacré un épisode du podcast. Après que les Canadiens aient accusé M. Chaudhry d’un canular, le Times a réexaminé son cas, jetant un regard neuf sur les publications sur les réseaux sociaux, les photographies, les dossiers de voyage, les relevés de notes universitaires et d’autres preuves potentielles qui pourraient faire la lumière sur son affirmation selon laquelle il avait rejoint, et tué pour Daech en Syrie.