Mais il est également frustré que l’entreprise prenne autant en retour et qu’il soit si dépendant d’Amazon avec ses décisions complexes et en constante évolution.

Ce qui arrive à des marchands comme Hart’s Viahart a des implications non seulement sur ce que nous achetons et combien nous payons, mais aussi sur la santé de l’économie américaine.

L’attraction d’Amazon

Je suis entré en contact avec Hart après avoir lu son récent article de blog (et une clarification) résumant les ventes 2020 pour Viahart, qui a commencé il y a 10 ans en vendant principalement des jouets dans les magasins. Hart dit que les ventes de Viahart sont passées de 2000 $ la première année à 7,4 millions de dollars en 2020, et la majeure partie de la croissance récente provenait d’Amazon. Viahart exploite également son propre site Web et vend des jouets sur Walmart.com, eBay et d’autres endroits. Mais 93% des ventes de Viahart l’année dernière étaient sur Amazon, a déclaré Hart.





Tu sais pourquoi. Amazon est de loin le plus grand centre commercial numérique d’Amérique. En vendant là-bas, Viahart n’a pas à rechercher des clients par elle-même.

Les chiffres de Viahart montrent également que les utilisateurs d’Amazon sont beaucoup plus susceptibles d’acheter, pas seulement de naviguer, par rapport aux acheteurs sur le site Web de la société de jouets. Hart a déclaré qu’il supposait que les membres d’Amazon Prime sont conditionnés à acheter et savent qu’ils recevront généralement une commande rapidement sans frais de livraison supplémentaires.

Une relation compliquée

Mais autant qu’Amazon a été sa pierre angulaire, Hart a des sentiments mitigés.

«C’est extrêmement frustrant d’être lié à une entreprise qui prend des décisions parfois sur un caprice qui peut être injuste ou sur lequel nous n’avons aucun contrôle», m’a dit Hart. «Mais je ne peux pas me plaindre. Je veux dire, je me plains, mais c’est ce que c’est.