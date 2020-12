« Wonder Woman 1984 » (dans les salles et en streaming sur HBO Max) a Gal Gadot reprenant son rôle de Diana, naviguant maintenant dans la vie (et les épaulettes) dans les années 1980 tout en conservant son concert de super-héros. Et Kristen Wiig se joint à la collègue de Diana, Barbara Minerva, dont les problèmes de confiance en soi se transforment finalement lorsqu’elle émerge en tant que guépard. Bien que ce personnage ait subi un certain nombre de changements de personnalité dans les bandes dessinées au fil des ans, sa relation compliquée avec Wonder Woman a été un fil conducteur constant qui se poursuit dans le nouveau film.

Le premier guépard

Le créateur de Wonder Woman William Moulton Marston a introduit le guépard pour la première fois en 1943, avec «Wonder Woman» n ° 6. Le guépard original est une riche mondaine nommée Priscilla Rich qui devient intensément jalouse de l’attention que Diana reçoit pour ses capacités. Son envie se manifeste dans une double personnalité appelée le guépard. Bien qu’elle n’ait pas de super pouvoirs, Priscilla revêt un costume de guépard et s’engage dans une série de stratagèmes élaborés pour essayer de faire tomber sa rivale et de ruiner sa réputation. Wonder Woman la bat et utilise son lasso de vérité pour découvrir la véritable identité du guépard, ce qui amène Priscilla à révéler ses insécurités. Wonder Woman a pitié d’elle et lui permet de rester captive des Amazones pour essayer de réformer ses habitudes.

Ces efforts de rééducation finissent par avoir des résultats mitigés, Priscilla revenant en tant que Cheetah à plusieurs reprises au cours des 40 prochaines années alors que Wonder Woman continuait à lui offrir des opportunités de se racheter. Priscilla se retire finalement de son style de vie Cheetah et meurt d’une maladie non précisée, sa nièce Deborah prenant brièvement le relais de l’alter ego.

Le nouveau guépard