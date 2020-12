Alors que les États-Unis approchent du seuil autrefois impensable de 300000 décès dus au COVID-19 dimanche, les experts craignent que le pays ne se précipite sans relâche vers la prochaine étape consistant à dépasser le total des décès américains pendant la Seconde Guerre mondiale – alors même que les vaccins sont en route.

Une flambée de plusieurs semaines de transmission de coronavirus, entraînant en moyenne plus de 210000 nouvelles infections et près de 2500 décès par jour ce mois-ci, les experts de la santé publique considèrent que le prochain grand nombre rond est pratiquement inévitable. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis avaient enregistré plus de 298000 décès de coronavirus à 13h30 HNE dimanche.

Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a averti que le pays pourrait faire 450000 décès avant le 1er février, quelques jours avant le premier anniversaire du premier décès connu de COVID-19 aux États-Unis.

Le modèle influent de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prédit plus de 460 000 décès d’ici le 1er mars, avec ou sans déploiement rapide du vaccin. En comparaison, environ 405 000 militaires américains ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale pendant près de quatre ans.

«Vu la croissance si rapide du nombre d’infections, il est difficile de croire que nous ne serons pas à un demi-million de décès», a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur émérite de maladies infectieuses et de vaccinologie à l’Université de Californie-Berkeley. qui à la fin d’août a prédit le pic actuel. Il s’attend à ce que les cas, les hospitalisations et les décès continuent de grimper jusqu’à fin janvier.

Les terribles perspectives à court terme, qui pourraient s’aggraver à mesure que les voyages et les rassemblements sociaux se multiplient pendant les vacances, se jouent dans un contexte de développements très encourageants sur le front des vaccins.

Un vaccin produit par Pfizer en collaboration avec la société allemande BioNTech a été autorisé vendredi par la Food and Drug Administration américaine et pourrait commencer à être administré lundi. Un autre vaccin de la société du Massachusetts Moderna pourrait obtenir l’autorisation de la FDA en quelques jours. Les deux inoculations ont montré une efficacité de 95% dans les essais cliniques de stade avancé.

D’autres vaccins, de Johnson & Johnson et de la société britannique AstraZeneca, sont également en préparation.

«C’est vraiment une histoire d’obscurité et de lumière en ce qui concerne la pandémie et à quel point nous entendons tous pire et nous nous attendons tous à ce que les choses se passent dans le mois à venir, d’une part», a déclaré Jason L. Schwartz, professeur adjoint de santé publique à l’Université de Yale. «D’un autre côté, nous avons ces deux vaccins vraiment prometteurs et vraiment efficaces qui seront lancés dans la semaine ou les deux prochaines.

Schwartz est l’un des quatre auteurs d’un article publié dans la revue Health Affairs, un groupe qui comprend le Dr Rochelle Walensky, le choix du président élu Joe Biden en tant que directeur du CDC.

L’étude indique que la mise en œuvre des vaccins – y compris les problèmes de fabrication, de distribution et de volonté du public de les accepter – jouera un rôle plus important dans leur succès que leur efficacité. Les auteurs soulignent que le programme de vaccination ne sera pas aussi bénéfique introduit au milieu d’une pandémie qui fait rage, il aiderait donc énormément à le maîtriser.

Avec plus de 16 millions de cas – dont plus de 2,5 millions ce mois-ci seulement – les États-Unis sont le leader mondial incontrôlé des infections à coronavirus. Dans un rapport, le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a déclaré aux gouverneurs des États que les vaccins ne réduiraient pas la propagation du virus, les hospitalisations ou les décès jusqu’à la fin du printemps.

« Donc ça va être le vaccin plus le port du masque, la distance sociale et les restrictions sur les grands rassemblements pendant plusieurs mois à venir avant que nous allons vraiment voir la dent se faire », a déclaré Schwartz. «Le vaccin est une nouvelle arme incroyablement précieuse et désespérément nécessaire dans notre arsenal. Mais ce n’est pas la seule arme dont nous disposons et nous ne pouvons pas la considérer comme un remplacement des armes que nous avions tout ce temps.

Immunité fonctionnelle ou immunité stérilisée?

Les États-Unis disposeront probablement de 35 à 40 millions de doses de vaccin d’ici la fin de l’année, et les inoculations Pfizer et Moderna nécessitent deux injections séparées de trois ou quatre semaines. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un groupe de professionnels de la santé publique qui offre des conseils aux CDC, a recommandé que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers soient les premiers à se faire vacciner.

Schwartz fait partie de ceux qui sont troublés par le manque de chiffres fiables sur la quantité de vaccins disponibles dans les premiers mois, et par ce qu’il juge une planification inadéquate de la part du gouvernement fédéral pour acheminer les vaccins non seulement aux États pour distribution, mais dans des lieux spécifiques où ils sont nécessaires.

Il a déclaré qu’il était encouragé par les messages scientifiques des hauts responsables de la santé de la nouvelle administration Biden, qui seront chargés de convaincre le public de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins. Le président élu a promis d’appliquer 100 millions de doses au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Même si la nouvelle administration gère cela, la durée et le type d’immunité fournie par les vaccins restent des inconnues majeures.

Swartzberg a déclaré que certains vaccins favorisaient une immunité fonctionnelle, ce qui signifie que les receveurs peuvent contracter un virus et le transmettre, mais pas développer une maladie. Si tel était le cas avec les nouvelles vaccinations, des mesures préventives telles que l’éloignement social et le port de masques seraient encore nécessaires jusqu’à ce qu’environ 70% du grand public soient protégés, obtenant ainsi l’immunité collective.

Si les vaccins produisent ce qu’on appelle une immunité stérilisée, comme le font les vaccins contre la rougeole et la polio, les receveurs ne tomberaient pas malades et ne propageraient pas le virus. C’est évidemment le scénario idéal.

Swartzberg a déclaré que les données de Pfizer «suggèrent que le vaccin peut pencher vers l’immunité stérilisée, pas complètement, mais il peut y basculer. Disons que cela protège 95% des gens contre la maladie et peut-être que cela empêchera 90 ou 85% de la population d’être contagieux. Ce serait fabuleux.

« Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont » pour battre COVID-19

Les vaccins présenteront des avantages avant même qu’un grand pourcentage de la population ne puisse être vacciné, bien qu’ils puissent ne pas être facilement visibles pour beaucoup.

Les maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée – qui représentent 38% des décès dus au COVID-19, selon une base de données du New York Times – deviendront beaucoup plus sûrs rapidement.

L’augmentation du nombre de cas dans tout le pays a mis une pression majeure sur les hôpitaux et en particulier les unités de soins intensifs dans de nombreuses régions du pays, et protéger les travailleurs de ces milieux contre le virus serait un autre grand avantage précoce, a déclaré le Dr George Rutherford, une maladie infectieuse. expert chez UC-San Francisco.

«Les USI sont plus que des lits. Ce sont les lits et le personnel, et le personnel est le plus gros problème », a déclaré Rutherford. «Nous ne pouvons pas tolérer l’absentéisme, les gens étant en quarantaine. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont, et nous devons les protéger pour ce faire.

Rutherford a une vision optimiste de l’impact des mesures de verrouillage adoptées par certains États et gouvernements locaux sur la pandémie, affirmant qu’il s’attend à une baisse des infections d’ici la fin de l’année ou au début de janvier.

Il est moins optimiste quant à la perspective que la vie revienne à la normale de sitôt, en partie à cause de l’hésitation généralisée du public à l’égard des vaccins. Des sondages montrent qu’environ la moitié des Américains sont prêts à se faire vacciner contre le coronavirus s’ils sont approuvés par la FDA, bien que ces chiffres aient augmenté. Un sondage Gallup a montré que ce chiffre atteignait 63%.

Dans la plupart des années, moins de 50% des Américains se font vacciner contre la grippe, ce qui est toujours fortement recommandé par les médecins et existe depuis des décennies. Les effets secondaires, tels que ceux ressentis par deux des premiers bénéficiaires du vaccin contre le coronavirus en Angleterre, peuvent effrayer certaines personnes ou les empêcher de revenir pour une deuxième dose requise.

« Pour ce qui est de faire vacciner suffisamment de personnes pour qu’elles puissent jeter leurs masques et tout embrasser, ce sera la fin de l’été », a déclaré Rutherford, « et ce n’est que si nous faisons vacciner suffisamment de personnes. »

Pour certains spécialistes de la santé publique, le plus grand défi réside dans l’entreprise monumentale d’inoculer plus de 300 millions de personnes dans un pays aussi vaste que les États-Unis.

La tâche est encore compliquée par l’exigence que le vaccin Pfizer soit conservé à moins-94 degrés, ce qui nécessite des congélateurs spécialisés. Le vaccin Moderna doit également être congelé, mais pas à des températures aussi basses.

Le Dr Robert Murphy, directeur exécutif de l’Institute for Global Health de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, a déclaré qu’il s’attend à ce que les vaccins deviennent populaires après une période initiale de réticence et même de méfiance.

«Je pense que le déploiement sera plus lent qu’ils ne le pensent, pour plusieurs raisons», a déclaré Murphy. «Premièrement, nous parlons de centaines de millions de personnes. Et puis, vous avez un problème de chaîne du froid dans la livraison de ces vaccins. Ce ne sera pas une opération facile. Je ne suis pas aussi optimiste que les autres. Je pense qu’il faudra au moins toute une année pour vacciner tout le monde. »