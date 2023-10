Une histoire d’expansion de la WNBA alors que la ligue s’apprête à annoncer l’équipe de la Bay Area

La WNBA ajoutera enfin officiellement une autre équipe – sa première nouvelle franchise depuis 2008 après des années de spéculation.

La ligue prévoit d’annoncer jeudi que les Golden State Warriors dirigeront l’équipe, selon plusieurs sources informées du dossier. Il jouera à San Francisco au Chase Center et aura son siège à Oakland, L’Athlétisme Signalé précédemment.

L’histoire d’expansion et de contraction de la ligue est assez détournée, mais la Bay Area a longtemps été considérée comme un endroit naturel pour ajouter une équipe grâce à sa riche histoire de basket-ball féminin collégial. Les Warriors sont également un choix naturel pour diriger une équipe WNBA, car leur propriétaire, Joe Lacob, est considéré comme un pionnier du basket-ball féminin (nous y reviendrons plus tard).

Si vous comptez les scores, six équipes de la WNBA utiliseront désormais les arènes de la NBA avec leurs homologues directs, et quatre autres se partageront les marchés de la NBA.

Voici un aperçu relativement bref de l’expansion de la WNBA et des 18 franchises totales de la ligue, et comment nous en sommes arrivés à l’annonce de jeudi :

Avril 1996 : « Nous avons le suivant »

Le conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé le concept d’une association nationale féminine de basketball qui commencerait à jouer en 1997.

Juin 1997 : coup d’envoi de la ligue avec 8 équipes

La saison inaugurale de la WNBA débute avec huit franchises : les Charlotte Sting, les Cleveland Rockers, les Houston Comets et le New York Liberty dans la Conférence Est avec les Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury, Sacramento Monarchs et Utah Starzz dans l’Ouest. Houston remporte le premier titre WNBA.

Saison 1998 : la WNBA ajoute 2 équipes

La ligue s’est rapidement développée après sa première saison, ajoutant le Detroit Shock et les Washington Mystics en 1998.

Total des équipes : 10

Saison 1999 : 2 équipes supplémentaires ajoutées

La WNBA ajoute à nouveau deux équipes, intégrant les Lynx du Minnesota et Orlando Miracle en 1999.

Totaux équipes : 12

Saison 2000 : la Ligue ajoute 4 équipes supplémentaires

La WNBA ajoute des équipes à Indiana, Miami, Portland et Seattle, ce qui porte son total à 16. Le nombre de franchises reste le plus élevé que la ligue ait jamais aligné.

Total des équipes : 16

2002 : la NBA vend les franchises WNBA

Depuis la création de la ligue jusqu’à la saison 2002, la WNBA était la propriété collective de la NBA. Mais après la campagne de 2002, la NBA a vendu les franchises à ses homologues opérateurs de la NBA ou à des tiers. En conséquence, deux équipes ont déménagé : l’Utah à San Antonio et Orlando au Connecticut, cette dernière étant devenue la première équipe appartenant à un tiers. Deux équipes, le Miami Sol et le Portland Fire, se sont repliées à cause de cette décision.

Total des équipes : 14

Décembre 2003 : les rockers se replient

Les Cleveland Rockers, l’une des huit équipes originales de la WNBA, ont été initialement achetés par le propriétaire des Cavaliers, Gordon Gund, après que la NBA a mis la franchise en vente en 2002. Mais les Gunds ont décidé de ne plus l’exploiter après la saison 2003. , et aucun autre remplaçant local n’est arrivé, donc l’équipe s’est repliée.

Total des équipes : 13

Février 2006 : la WNBA s’étend à Chicago

La ligue a nommé une équipe d’expansion à Chicago en février 2006, qui a ensuite été nommée Sky. Cependant, le Charlotte Sting s’est replié plus tard cette année-là, après que les Bobcats de la NBA ont annoncé qu’ils ne dirigeraient plus l’équipe.

Total des équipes : 13

Octobre 2007 : Atlanta se dote d’une équipe

La WNBA a attribué une équipe à Atlanta en octobre 2007. The Dream a commencé à jouer au cours de la saison 2008.

Total des équipes : 14

Fin 2008 : les comètes cessent leurs opérations

L’ascension de la ligue à 14 équipes a été de courte durée, puisque la WNBA a pris possession des Comets fin 2008 et a cessé ses activités en décembre après qu’aucun nouveau propriétaire n’ait pu être trouvé. Houston a remporté les quatre premiers titres de la ligue.

Total des équipes : 13

Fin 2009 : un déménagement et un repli

La WNBA s’est installée sur ses 12 équipes de longue date après la fermeture des Monarchs de Sacramento. La ligue cherchait à l’origine à relocaliser l’équipe dans la Bay Area, mais n’a finalement pas trouvé de nouveau groupe de propriété.

Le Detroit Shock a déménagé à Tula la même année.

Total des équipes : 12

2013-2020 : Peu de mouvement sur le front de l’expansion

En ce qui concerne l’expansion, la WNBA a pratiquement tenu bon à la fin des années 2010 alors que l’enthousiasme autour du produit sur le terrain se développait – et qu’un changement de garde a eu lieu.

Le repêchage WNBA 2013 a vu une nouvelle génération de superstars composées de Brittney Griner, Elena Delle Donne et Skylar Diggins-Smith entrer dans la ligue, alors que Tina Thompson, Sheryl Swoopes et d’autres stars originales avaient récemment pris leur retraite.

Bien que le groupe de propriété des Sparks ait fermé ses portes en 2013, la ligue a cette fois-ci réussi à trouver rapidement de nouveaux propriétaires. Cela était largement considéré comme un indicateur clé de l’amélioration de la viabilité de la WNBA à cette époque.

Les Shock ont ​​déménagé à Dallas, devenant les Dallas Wings, en 2016, et les San Antonio Stars sont devenus les Las Ves Vegas Aces en 2018.

Janvier 2020 : Nouvelle ABC, nouvelle ère

Après que les joueurs se soient retirés de la convention collective en 2018, la ligue et le syndicat des joueurs ont annoncé un nouvel accord pour les saisons 2020 à 2027 qui a apporté des changements importants à la rémunération des joueurs, aux avantages sociaux, à l’agence libre et plus encore. Le tournoi de la Coupe du Commissaire en cours de saison a également été introduit, bien qu’il n’ait commencé que lors de la campagne 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Saison 2021 : 25e anniversaire

Le cap du quart de siècle de la ligue a soulevé des questions naturelles quant à savoir si et quand la WNBA allait à nouveau se développer. Les fans des nouveaux marchés logiques ont commencé à devenir agités alors que la ligue n’avait plus de nouvelle équipe depuis 2008 – sans oublier que le fait de n’avoir que 144 places dans un sport avec un vivier de talents universitaires en pleine expansion a suscité des demandes de la part des joueurs.

Octobre 2021 : les efforts d’expansion d’Oakland s’intensifient

Alana Beard, ancienne star de la WNBA a annoncé qu’elle s’était associée avec l’African American Sports and Entertainment Group pour diriger les efforts visant à amener une équipe d’expansion à Oakland.

Le conseil municipal avait approuvé une feuille de conditions pour sécuriser l’Oakland Arena (dont vous vous souvenez peut-être sous le nom d’Oracle Arena, où jouaient les Warriors) pour qu’elle puisse être utilisée par une équipe potentielle. Les parties a fait un pas en avant en février 2023, lorsque la ville a conclu un accord pour accorder à l’AASEG les droits de négociation exclusifs pour sa moitié du site du Colisée qui comprend l’arène.

Mi-2022 : la WNBA prend au sérieux son expansion, dit Commish

La commissaire Cathy Engelbert a déclaré qu’en 2022, la ligue espérait identifier une ou deux villes pour une expansion d’ici le début des séries éliminatoires en septembre, ou au plus tard à la fin de l’année.

Engelbert a déclaré que la WNBA avait réduit sa liste à 10 à 12 villes après avoir commencé avec 100 emplacements possibles en fonction de divers facteurs.

L’Athlétisme a également identifié six marchés qui semblaient les plus préparés et les plus susceptibles de figurer sur la liste restreinte : Nashville, Oakland, Philadelphie, Portland, San Francisco et Toronto.

Décembre 2022 : le calendrier de la Ligue déraille

Alors que la WNBA continuait d’évaluer où se trouverait sa prochaine équipe et quel groupe de propriété la dirigerait, Engelbert a déclaré que la ligue ne respecterait pas le calendrier de fin d’année précédemment fixé pour nommer une nouvelle équipe d’expansion.

Engelbert a déclaré que la ligue étudiait sérieusement 10 groupes de propriétaires intéressés, contre environ 20 selon elle au début du processus de la ligue. Elle a noté que la ligue n’était pas pressée d’identifier une nouvelle équipe et une nouvelle ville. (Engelbert plus tard a déclaré au Sports Business Journal en mai 2023, elle envisageait encore 20 villes.)

Engelbert a déclaré qu’il est peu probable que la nouvelle équipe commence à jouer avant la saison 2025 au plus tôt, car il faut suffisamment de temps pour avoir un repêchage d’expansion et une agence libre, et pour donner aux entraîneurs et aux dirigeants de la ligue le temps de se préparer. La commissaire a confirmé qu’elle avait discuté du montant des frais d’expansion avec certains groupes de propriétaires intéressés.

Mai 2023 : la WNBA se rend au Canada

Dans une démarche que beaucoup ont interprétée comme un test du marché torontois en vue d’une expansion potentielle, le Sky et le Lynx ont disputé un match préparatoire au Scotiabank Arena. Il s’agissait seulement du troisième match préparatoire disputé en dehors des États-Unis, le premier ayant eu lieu à Monterrey, au Mexique, en 2004, et le deuxième à Manchester, en Angleterre, en 2011.

Le match de Toronto a été un succès à tous points de vue.

Pause All-Star 2023 : toujours pas de mises à jour concrètes

Lors de sa conférence de presse avant le All-Star Game de la saison dernière, Engelbert a lancé l’expansion plus tard lorsqu’elle a déclaré : « Nos conversations avec des groupes de propriétaires potentiels vont dans la bonne direction et nous aurons d’autres nouvelles à annoncer ( expansion) à une date ultérieure cette saison. Elle a déclaré que la WNBA avait plutôt donné la priorité au prochain accord sur les droits médiatiques, à la rémunération des joueurs et à l’ajout de partenaires commerciaux.

26 septembre 2023 : clôture de l’accord d’expansion de la Bay Area

L’Athlétisme a rapporté que les Golden State Warriors étaient sur le point de conclure un accord pour amener une franchise d’expansion dans la Bay Area, et qu’une annonce officielle pourrait avoir lieu dès début octobre.

Si elle est finalisée, la franchise jouerait ses matchs au Chase Center et aurait son siège à Oakland, dans le centre d’entraînement de l’équipe. Un porte-parole de la ligue a seulement déclaré que « les discussions avec de nouveaux groupes de propriétaires potentiels continuent d’aller dans la bonne direction » en réponse au rapport.

Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, soutient depuis longtemps le basket-ball féminin américain. Il a joué un rôle essentiel dans la création de la Ligue américaine de basket-ball, qui a commencé à jouer à l’automne 1996 (et a fermé ses portes à la fin de 1998). Lacob était propriétaire des Lasers de San Jose, dirigés par la star de Stanford Jennifer Azzi et Sheri Sam.

Beaucoup présumaient que tant que les Warriors voulaient la franchise, ils seraient le groupe de propriété préféré de la ligue si la ligue s’étendait à la Bay Area.

3 et 4 octobre 2023 : La Ligue annonce une expansion

Dans une série de tweets issus de son compte officiel, la WNBA a fait allusion à une annonce imminente d’expansion.

Taille WNBA par saison

Si vous êtes plutôt un amateur de chiffres, voici un aperçu des changements par saison.

Expansion et contraction de la WNBA Saison Nombre d’équipes 1997 8 1998 dix 1999 12 2000-2002 16 2003 14 2004-2005 13 2006 14 2007 13 2008 14 2009 13 2010-maintenant 12

Équipes WNBA défuntes

Déménagé :

Detroit Shock – 1998-2009 (déménagé à Tulsa, Oklahoma)

Orlando Miracle — 1999-2002 (déménagé à Uncasville, Connecticut)

Utah Starzz — 1997-2002 (déménagé à San Antonio, Texas)

Tulsa Shock — 2010-2015 (déménagé à Arlington, Texas)

San Antonio Stars — 2003-2017 (déménagé à Las Vegas)

Plié:

Charlotte Sting — 1997-2006

Rockers de Cleveland — 1997-2003

Comètes de Houston — 1997-2008

Miami Sol — 2000-2002

Incendie de Portland — 2000-2002

Monarques de Sacramento — 1997-2009

(Photos : Rob Carr/Getty Images et Lucas Peltier/USA Today)