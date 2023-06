Une histoire des matchs amicaux de football aux États-Unis : de 1905 à nos jours

Les matchs amicaux de football aux États-Unis sont devenus une tradition annuelle en été. Mais ce n’est pas un phénomène nouveau. Depuis presque aussi longtemps que le sport est pratiqué dans ce pays, des clubs étrangers se sont rendus pour présenter un spectacle aux fans américains.

L’un des premiers événements a été une équipe d’amateurs anglais qui ont tourné sous le nom de Pilgrims en 1905. L’équipe a disputé dix-sept matchs, dont une victoire 7-1 sur une équipe locale d’étoiles au Polo Grounds emblématique de New York.

Les pèlerins sont revenus en 1909, avec des joueurs qui ont concouru pour Sunderland, Arsenal, Fulham et d’autres clubs à la maison. Les tournées des pèlerins ont contribué à une modeste augmentation de la popularité du football collégial à l’époque.

Le Corinthian FC de Londres a été une autre des premières équipes notables à se rendre aux États-Unis (et ailleurs). L’équipe amateur était en fait l’homonyme du désormais célèbre club brésilien Corinthians. Août-septembre 1906 les a vus visiter les États-Unis et le Canada. Seul Fall River, dans l’avant-dernier match de la tournée de dix-sept matchs, a pu vaincre les visiteurs.

En 1911, les Corinthians retournèrent aux États-Unis, mettant une fois de plus en déroute la compétition, en remportant dix-neuf, avec un seul match nul et une seule défaite sur le circuit.

Les immigrés se prêtent au jeu

Pendant une grande partie du 20e siècle, le football a survécu et prospéré dans les centres de population ethnique. Lors de la visite de clubs étrangers, ces communautés ont largement profité de l’occasion pour voir les équipes de leur pays d’origine.

Un exemple était en 1926, lorsque Hakoah Vienna d’Autriche a fait une tournée aux États-Unis. L’équipe entièrement juive a attiré 46 000 fans au Polo Grounds de New York. Ce serait une fréquentation record pour le football aux États-Unis jusqu’à ce que le Cosmos de Pelé le brise 50 ans plus tard.

Les Rangers of Scotland se sont également rendus en 1928, attirant de grandes foules à Philadelphie, New York et Fall River (contre les mythiques Marksmen, l’un des premiers clubs les plus titrés des États-Unis). D’autres arrêts comprenaient Pittsburgh, Detroit, Boston et une finale à Ebbets Field à Brooklyn.

Des matchs amicaux déguisés

Avance rapide jusqu’aux années 1960, le football professionnel américain cherchait un bon départ. La Ligue américaine de football d’origine, qui avait connu un succès modeste dans les années 1920, avait faibli dans les années 30, laissant peu de football de haut niveau aux États-Unis.

En 1967, la United Soccer Association a débuté, aux côtés de la rivale National Professional Soccer League. Contrairement à la NPSL, les États-Unis ont été officiellement sanctionnés par US Soccer et la FIFA. Contrairement à la NPSL, les États-Unis ont utilisé des équipes importées entières pour représenter leurs franchises. Des équipes telles que les Los Angeles Wolves, Cleveland Stokers, Toronto City et Dallas Tornado étaient en fait Wolverhampton, Stoke City, Hibernian et Dundee United dans des uniformes différents. Toute la saison américaine de 1967 était en fait un entraînement d’intersaison pour douze clubs irlandais, italiens, anglais, écossais, néerlandais, argentins et brésiliens.

En 1968, les deux ligues rivales fusionneront pour former la Ligue nord-américaine de soccer. La saison 1969 de la NASL a également vu quelques équipes importées, avec les Wolves et Dundee United rejoints cette fois par West Ham (Baltimore), Aston Villa (Atlanta) et Kilmarnock (St. Louis).

Au cours des décennies suivantes, des événements ponctuels, comme le témoignage de Pelé qui oppose le Cosmos à Santos, et des compétitions telles que la Trans-Atlantic Challenge Cup et la Sunshine International Series, ont continué à attirer des clubs du monde entier en Amérique. Les énormes clubs que nous connaissons aujourd’hui comme Barcelone, Manchester City et le Celtic ont commencé à apparaître plus fréquemment sur les côtes américaines au cours de cette période.

Le jeu à gros sous d’aujourd’hui

Au 21e siècle, le spectacle estival a atteint de nouveaux sommets.

Les clubs et les équipes nationales visitent fréquemment les États-Unis. Ils emballent souvent d’immenses stades de football américain (à des prix de billets parfois ridicules). Les années 2010 ont vu le retour des pseudo-compétitions par opposition aux jeux ponctuels. Habillage de vitrine pour ajouter du sens à l’entraînement hors saison, des événements tels que le World Football Challenge, l’International Champions Cup et la Florida Cup se sont avérés populaires. L’année 2014 a vu la plus grande foule jamais vue pour un match de football aux États-Unis, 109 318 fans à la « Big House » du Michigan pour Manchester United contre le Real Madrid.

Maintenant, les ligues elles-mêmes se lancent dans l’action. La Liga et la Premier League font la promotion de leurs propres événements estivaux mettant en vedette leurs clubs en 2023. Pendant ce temps, la MLS et la Liga MX ont lancé la Leagues Cup, un tournoi d’été entre les deux ligues.

Avec le jeu international plus populaire que jamais aux États-Unis, ces jeux n’iront nulle part de si tôt.

Photos : Imago / Corinthian-Casuals FC / New-York Historical Society