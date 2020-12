LaBeouf a commencé à sortir avec l’artiste britannique, de son vrai nom Tahliah Barnett, à l’automne 2018, sortant ensemble alors que lui et sa femme de moins de deux ans, Mia Goth, étaient occupés à divorcer. Des brindilles FKA sont apparues dans Honey Boy, qu’ils ont tourné cette année-là (alors que, par coïncidence, Goth venait de faire Haute vie avec l’ex de FKA twigs Robert Pattinson). Mais en juin 2019, le chanteur de « Cellophane » et l’acteur s’étaient calmés, selon une source à E! Des nouvelles selon lesquelles leur communication avait été « très minime » pendant qu’elle était en tournée.

Maintenant, FKA twigs allègue qu’après l’avoir inondée de «démonstrations d’affection exagérées» quand ils se sont réunis pour la première fois, il est devenu toxique. « Il m’a amené si bas, en dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en état me paraissait impossible », déclare sa plainte.

Le représentant de LaBeouf n’a pas encore répondu à E! Demande de commentaire de News, mais il a déclaré dans une déclaration à la New York Times, qui a d’abord signalé le procès ainsi que les allégations d’une autre ex-petite amie qui dit l’avoir maltraitée: « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement rationalisations. J’ai été abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai déjà blessé les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux rien dire d’autre . «

Dans un e-mail de suivi, il a affirmé que « beaucoup de ces allégations ne sont pas vraies », mais il devait aux femmes toutes « l’opportunité de diffuser leurs déclarations publiquement » tout en acceptant « la responsabilité de ces choses que j’ai faites ».

Il est actuellement sobre et dans un programme en 12 étapes, ainsi qu’en thérapie, a ajouté LaBeouf. « Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme », a-t-il poursuivi, « mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je serai à jamais désolé pour les personnes que j’ai pu blessées en cours de route. »

Alors qu’il avait précédemment reconnu qu’il avait des problèmes, c’était une fois qu’il avait regardé son père en face en écrivant le scénario de Honey Boy qu’il a abordé le sujet du SSPT, remontant à ses débuts sous les projecteurs.