Une histoire de réussite entre la mode et la technologie

Luxottica

L’été dernier, j’ai mis à jour ma garde-robe de lunettes de soleil avec 5 nouvelles paires. Ce n’est pas un phénomène normal, mais il m’a semblé nécessaire de remplacer les vêtements usés que je portais ces dernières années. Parmi ces nouvelles acquisitions figuraient une paire de Ray-Ban Stories, les lunettes intelligentes de la marque de lunettes patrimoniale.

Sur ces 5 paires, mon visage a fini par en porter une seule cet été. Ce n’est probablement pas une surprise à ce stade d’apprendre que l’une des paires était la Ray-Ban Stories. Je ne pouvais pas les enlever de mon visage. Elles sont d’un style intemporel, parfaites pour passer des appels en déplacement et en conduisant, très utiles pour le sport (je pratique l’équitation pendant mon temps libre et les lunettes ont changé la donne) et elles étaient toutes ces choses tout en étant amusantes et amusantes. facile à utiliser. Bref, les Ray-Ban Stores créent une dépendance.

“Je suis tellement heureux que vous appréciiez déjà le produit”, s’amuse Rocco Basilico, directeur des wearables d’EssilorLuxottica, la société qui possède des marques de lunettes historiques telles que Ray-Ban et Persol, et détient la licence pour fabriquer des lunettes de luxe. des géants comme Chanel. Il est également l’homme derrière les Ray-Ban Stories.

J’ai retrouvé Basilico pour parler de tout ce qui concerne les histoires et pendant que nous discutons sur Zoom, nous sommes tous les deux ravis du produit – lui en tant que créateur et moi en tant qu’utilisateur final. « C’est une étape importante pour nous, et c’est une étape importante pour moi », dit-il avec fierté.

Mais la magie des histoires Ray-Ban ne se limite pas à la fonction. Oui, ils enregistrent des vidéos, prennent des photos et constituent des écouteurs pour la musique et les appels vocaux. La version de deuxième génération lancée il y a à peine un mois dispose également d’une IA de style Siri, de capacités sophistiquées de diffusion en direct et d’une isolation sonore avancée pour améliorer l’expérience casque.

Oui, ces lunettes de soleil – et ces lunettes de prescription – le font tous de ces choses.

Cependant, Ray-Ban Stories est un exemple impeccable de ce à quoi ressemble le mariage parfait entre technologie et mode. Intégrer autant de fonctionnalités dans un si petit produit tout en restant fidèle à l’authenticité de Ray-Ban et à une conviction inébranlable pour le design était la tâche que Basilico a décidé de conquérir.

«Nous avons été très fermes sur le design», dit-il. “Nous essayions d’intégrer beaucoup de technologie dans une belle paire de lunettes sans compromettre les styles emblématiques.” Et comment Ray-Ban pourrait-il faire un compromis ? Modifier une monture aussi emblématique que la Wayfarer – oui, ceux Wayfarers, le choix de nuances d’Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s, n’était tout simplement pas une option.

Création coupable

Le poids et le confort ont également influencé le produit final, car l’objectif des lunettes et des lunettes de soleil n’était pas beaucoup plus lourd que leurs homologues non technologiques. Basilico me dit que les versions de deuxième génération ont été conçues pour un ajustement encore meilleur grâce à l’ajout de plaquettes de nez et d’autres ajustements techniques. Il faut quand même avouer que ceux de première génération que j’ai utilisés cet été (je n’ai pas essayé la deuxième génération) sont déjà légers et confortables.

Pour être honnête, les Ray-Ban Stories ne sont pas les seules lunettes intelligentes du marché. Snapchat, Amazon et Bose ont des versions chacune avec leurs propres ensembles de fonctionnalités et avantages du GPS à la réalité augmentée. Mais dans l’ensemble, tant du point de vue du design que des fonctionnalités, les Ray-Ban Stories offrent le design le plus classique, mais le plus cool, avec le type de fonctionnalités qui peuvent plaire à une grande variété d’utilisateurs.

Ils sont suffisamment avancés pour répondre aux besoins des créateurs de contenu les plus actifs, suffisamment simples pour ceux qui souhaitent courir sans avoir à se soucier du déplacement des écouteurs, et suffisamment fonctionnels pour prendre facilement des photos et des vidéos de haute qualité. De plus, l’esthétique visuelle des lunettes ne donne aucune indication qu’elles sont autre chose qu’une paire de montures traditionnelle, ce que certaines autres lunettes sur le marché n’ont pas pu réaliser. «Nous voulions nous assurer qu’ils ne ressemblaient pas à un gadget plutôt qu’à une paire de lunettes ou de lunettes de soleil normales», explique Basilico. Le prix de 299 $ rend également Ray-Ban Stories accessible.

Luxottica

Basilico a tendance à ne pas penser à la concurrence comme on pourrait le penser. Il pense plutôt à la catégorie dans son ensemble. « Je pense que les concurrents sont heureux que quelqu’un d’autre crée le même type d’appareils », dit-il. “Parce que de cette façon, cela donne de la crédibilité à toute la catégorie.”

On se demande ce qu’il faut, du point de vue de la production, pour passer de la production de produits analogiques à des produits technologiques, ce que le dirigeant décrit comme « le plus grand défi ».

“Cela a été un grand changement et un changement radical dans l’innovation de l’entreprise car nous avons dû apprendre à intégrer la technologie d’un point de vue matériel, ce qui n’est pas facile”, dit-il.

Leur stratégie consistait à utiliser les talents dont ils disposaient déjà, à les former et à recruter quelques clés dans le domaine de l’ingénierie technique pour faire avancer le projet. “Les ingénieurs que nous avions déjà étaient solides et désireux d’apprendre, et le processus était également totalement différent de celui lorsque nous acquérions une autre entreprise et devions procéder à un recrutement important”, explique Basilico. « Ce projet nécessitait une croissance interne. »

Créée avec Meta, le partenaire logiciel du produit, la collaboration garantit les plus hauts niveaux d’innovation et d’évolution technologiques permettant à Ray-Ban de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, à savoir créer des produits d’une conception et d’une expérience utilisateur supérieures.

Mais qu’est-ce qui rend Basilico le plus fier des Ray-Ban Stories ?

« Cela peut paraître idiot, mais quand je vois des gens porter ce produit dans la rue, cela me fait vraiment sourire », dit-il. “C’est ce qui me rend le plus fier.”