Une histoire de Bharatnatyam au sursis tardif de l’activiste Teesta Setalvad

Si un sursis tardif de la Cour suprême pour l’activiste Teesta Setalvad signifiait un film de Christopher Nolan, l’orchestre d’Europe de l’Est céderait cette fois la place à une performance de Bharatnatyam au cœur de New Delhi. Les appels téléphoniques silencieux, les sorties rapides et les décisions en une fraction de seconde seraient conservés.

Bien avant l’apogée lors d’une audience exceptionnellement tardive un samedi soir, les personnages se sont réunis lors d’un événement totalement indépendant, un spectacle de danse Bharatanatyam de Suvarna Viswanathan, fille du juge de la Cour suprême KV Viswanathan, se déroulait à la mission Chinmaya à New Delhi.

Cet événement a réuni le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud, plusieurs juges actuels et anciens de la Cour suprême, le solliciteur général Tushar Mehta et plusieurs autres avocats chevronnés.

Vers 18 heures, alors que le spectacle de danse commençait, la nouvelle est arrivée que Mme Setalvad, libérée sous caution provisoire accordée par la Cour suprême en septembre, avait soumis une nouvelle demande au tribunal supérieur après avoir été invitée à « se rendre immédiatement » par la Haute Cour du Gujarat. dans une affaire liée aux émeutes du Gujarat de 2002.

Une audience spéciale devait avoir lieu à 18h30 devant les juges AS Oka et Prashant Kumar Mishra.

Suite à cela, le solliciteur général Tushar Mehta a été informé de l’audience et a immédiatement quitté la représentation pour représenter le gouvernement du Gujarat, plaidant contre Mme Setalvad.

À la fin de l’audience, les deux juges avaient des opinions divergentes et il a été décidé de transmettre l’affaire à un plus grand banc de trois juges, pour lequel elle a été envoyée au juge en chef DY Chandrachud.

Vers 19 heures, le mot est parvenu au juge en chef Chandracud, qui s’est momentanément sorti de la représentation en cours pour discuter de la question.

Entre-temps, le solliciteur général Mehta est revenu sur l’événement. Peu de temps après, le juge en chef Chandrachud a de nouveau été vu quitter l’auditorium, pour revenir 10 minutes plus tard et continuer à regarder la représentation.

Après la fin du spectacle de danse et le départ des participants, le juge en chef Chandracud a informé le juge BR Gavai et le juge AS Bopanna de l’affaire.

Les deux juges ont accepté de faire partie du banc plus large, et le juge en chef Chandrachud a attribué l’affaire au juge BR Gavai, au juge AS Bopanna et au juge Deepankar Datta, qui ont tenu une audience à 21h15.

Ce n’est que vers 22 heures que le tribunal a accordé une protection temporaire à Mme Setalvad contre l’arrestation et a suspendu l’ordonnance de la Haute Cour du Gujarat rejetant sa demande de libération sous caution dans l’affaire où elle est accusée d’avoir fabriqué des preuves.