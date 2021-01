La pandémie de coronavirus a produit une histoire d’amour inattendue pour les âges après que les restrictions de distance sociale ont conduit deux frères à épouser deux sœurs sur le même autel.

Les frères Mark et Anthony Chetcuti ont épousé les sœurs Lisa et Leanne Alyas lors d’une double cérémonie de mariage surprise le 12 décembre qu’aucun d’eux n’avait imaginé à l’horizon un an auparavant.

«C’est tout ce que nous espérions et plus», a déclaré Lisa, la jeune mariée.

«Après tout ce qui s’est passé, c’est encore mieux que ce à quoi nous nous attendions.

Un double mariage surprise étonnant a rendu deux couples plus heureux qu’ils ne l’avaient jamais imaginé le 12 décembre – une journée d’été spectaculaire à Melbourne

La double histoire d’amour a commencé lorsque Lisa Alyas a rencontré Mark Chetcuti à l’aéroport de Melbourne où ils ont tous deux travaillé pour Virgin Australia pendant trois ans.

Le couple s’est réuni, est tombé amoureux et a été ensemble pendant environ trois ans avant de se marier.

Un Noël, ils ont chacun permis à l’un de leurs frères et sœurs de se joindre à eux pendant qu’ils se rendaient au centre commercial Highpoint à Melbourne.

Ce n’était pas encore le Boxing Day, mais à leur grande surprise, les couples ont eu deux romans de contes de fées pour le prix d’un.

Anthony – qui était allé avec son frère Mark – décida qu’il aimait le look de Leanne qui avait accompagné sa sœur Lisa.

Mais Leanne était prudente.

« J’avais peur parce qu’au cas où quelque chose arriverait, je ne voulais pas … ruiner leur relation si lui et moi ne fonctionnions pas », a déclaré la mariée rougissante à A Current Affair.

Après de multiples annulations et de nombreux revers, les deux couples se sont mariés dans une célébration commune. Sur la photo: Mark et Lisa Chetcuti (à gauche) avec Anthony et Leanne Chetcuti (à droite)

Les familles ont déclaré que la célébration conjointe s’était avérée plus joyeuse et plus merveilleuse qu’elle ne l’aurait été si les couples avaient fait cavalier seul comme initialement prévu.

Les couples en leur journée spéciale. LR: Anthony et Leanne Chetcouti, Mark et Lisa Chetcouti

Heureusement, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, le couple est tombé amoureux et s’est fiancé.

Les deux couples ont commencé à planifier leurs mariages séparés – mais la pandémie de coronavirus a frappé, jetant tous leurs plans dans le désarroi.

Les mariages coûtent cher et les deux couples ont perdu de l’argent sur leurs dépôts lorsque les restrictions relatives aux coronavirus les ont obligés à reporter avec plusieurs annulations et changements de date.

Les deux couples ont donc décidé de fusionner leurs mariages et de doubler la joie en une journée énorme.

«Nous avons juste pensé que nous pourrions économiser de l’argent, fonder une famille et le faire ensemble parce que ce sera les mêmes personnes de toute façon», a déclaré Leanne.

Lisa et Mark Chetcuti. Le couple s’est rencontré à l’aéroport de Melbourne. Quand ils ont emmené leurs frères et sœurs faire les courses de Noël, ils ont eu deux romances de contes de fées pour le prix d’un

Lisa a convenu que c’était une excellente idée.

«Nous avons pensé: deux frères, deux sœurs, les mêmes parents, la même famille, la même famille immédiate, autant faire d’une pierre deux coups. Nous avons décidé de le faire ensemble et ils ont finalement pensé … que nous pourrions aussi bien avoir un mariage conjoint », a-t-elle déclaré.

Tout a parfaitement fonctionné pour le mariage de décembre; les verrouillages ont été levés et le soleil est sorti pour une belle journée d’été à Melbourne pour l’énorme célébration.

Lisa a été la première à marcher dans l’allée avec Mark – qui retenait ses larmes de joie – suivi de magnifiques Leanne et Anthony.

Les couples se tenaient côte à côte, regardant stupéfiant l’autel alors qu’ils prononçaient leurs vœux.

Un par un, les mariés ont embrassé les mariées – cette fois avec Anthony en premier.

Leanne Alyas avec Anthony Chetcuti en route pour l’église pour se marier à Melbourne au mariage de l’année de la ville

«Vous n’imagineriez probablement pas cela quand vous êtes né», dit Anthony, après la cérémonie, le bonheur rayonnant de son visage.

«Vous ne pourriez pas demander mieux.

Anthony a dit qu’il n’oublierait jamais 2020, qui avait été difficile, mais l’avait laissé épouser la fille de ses rêves.

« Je ne l’oublierai jamais, 2020 aura toujours un faible dans mon cœur mais en même temps à ne jamais oublier », a-t-il écrit sur Facebook.

Le couple attend maintenant avec impatience 2021 – et fondera une famille.

Cette merveilleuse journée a mieux fonctionné que tout ce que les frères et sœurs avaient imaginé pour leurs mariages séparés, et était le moyen idéal de terminer une année qu’ils n’oublieront jamais.

«C’est une belle façon de terminer l’année qui a été si terrible», a déclaré Lisa.

« C’est plus spécial que nous ayons pu le partager avec nos frères et sœurs et que nous ayons finalement pu le faire après tant de temps, donc c’est assez spécial. »