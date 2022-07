Une herbe très puissante créant des accros à la marijuana dans le monde entier, selon une étude

Des concentrations plus élevées de tétrahydrocannabinol ou de THC – la partie de la plante de marijuana qui vous fait planer – font que davantage de personnes deviennent dépendantes dans de nombreuses régions du monde, selon une nouvelle revue d’études.

Comparativement aux personnes qui utilisent des produits moins puissants (généralement 5 à 10 milligrammes par gramme de THC), ceux qui consomment du cannabis plus puissant sont plus susceptibles de souffrir de dépendance et de problèmes de santé mentale, selon l’étude publiée lundi dans la revue Lancet Psychiatry. .

Les scientifiques ont établi une “unité standard de THC” de 5 milligrammes de THC pour la recherche. On dit que cette quantité produit une légère intoxication pour les utilisateurs non réguliers.

“L’une des études de la plus haute qualité incluse dans notre publication a révélé que l’utilisation de cannabis à forte puissance, par rapport au cannabis à faible puissance, était liée à un risque quatre fois plus élevé de dépendance”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Tom Freeman, maître de conférences au département. de psychologie et directeur de le groupe de toxicomanie et de santé mentale de l’Université de Bath au Royaume-Uni, dans un e-mail.

Aux États-Unis, environ 3 personnes sur 10 qui consomment de la marijuana ont un trouble lié à la consommation de cannabis, le terme médical désignant la dépendance à la marijuana, selon les Centers for Disease and Prevention des États-Unis.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a constaté une augmentation de 76 % du nombre de personnes entrant en traitement pour dépendance au cannabis au cours de la dernière décennie, “alors que la puissance du cannabis a continué d’augmenter au cours de la même période”, a déclaré Freeman.

En outre, “un rapport des Nations Unies a révélé qu’au cours des deux dernières décennies, la proportion de personnes cherchant un traitement pour dépendance au cannabis a augmenté dans toutes les régions du monde à l’exception de l’Afrique”, a-t-il déclaré.

UNE AUGMENTATION ANNUELLE DE LA PUISSANCE

Selon une étude réalisée en 2020 par Freeman et son équipe à l’Université de Bath, dans un gramme d’herbe de cannabis, les sommités séchées et récoltées des plantes de marijuana femelles qui sont généralement fumées, les concentrations de THC ont augmenté d’environ 2,9 milligrammes chaque année.

Dans la résine de cannabis, la sève brune collante de la plante à partir de laquelle les extraits et les concentrations sont fabriqués, les niveaux de THC ont augmenté d’environ 5,7 milligrammes chaque année de 1975 à 2017, selon l’étude. Les produits concentrés peuvent atteindre des niveaux extrêmement élevés de THC.

Cette augmentation annuelle de la puissance peut ne pas être claire pour les consommateurs, craignent les experts. Bien que regarder une étiquette de produit puisse indiquer à une personne la “puissance précise” du THC dans un magasin où la marijuana est légalement vendue, “les personnes qui achètent du cannabis illégalement peuvent ne pas être en mesure d’accéder à des informations fiables sur la puissance du produit qu’elles utilisent”, dit Freeman.

“Cependant, certains types de cannabis sont généralement plus puissants que d’autres – les extraits de cannabis sont généralement plus puissants que la fleur de cannabis”, a-t-il ajouté.

Alors que les gens essaient d’ajuster leur consommation lorsque la puissance de leur cannabis varie, “comme en ajoutant moins de cannabis à leur joint ou en inhalant moins profondément”, ces efforts ne fonctionnent pas complètement, a déclaré Freeman. Cela signifie que “les produits à plus forte puissance fournissent toujours une plus grande dose de THC aux consommateurs que les produits à plus faible puissance”, a-t-il déclaré.

LA SANTÉ MENTALE AFFECTÉE

Au fur et à mesure que la marijuana devenait plus puissante, les cas de psychose associée à la marijuana augmentaient, selon la revue. La psychose est une “perte de contact avec la réalité” qui peut être caractérisée par le fait d’entendre des voix et d’avoir des délires, a déclaré Freeman.

“Les preuves reliant la puissance du cannabis à la dépendance et à la psychose étaient très claires”, a-t-il déclaré.

Selon une étude de 2020, les utilisateurs de mauvaises herbes à forte puissance semblent avoir une augmentation significative de la probabilité de développer un trouble anxieux généralisé par rapport à ceux qui fument des souches de marijuana moins robustes.

Cependant, la nouvelle revue des études a trouvé un lien “plus varié” entre l’augmentation de la puissance de la marijuana et la dépression et l’anxiété, “ce qui signifie que l’impact n’est pas clair pour ces autres résultats de santé mentale”, a déclaré Freeman.