Une haute responsable américaine pour l’Europe quitte son poste – POLITICO

Amanda Sloat, l’architecte de la politique européenne du président américain Joe Biden, met fin à son mandat au Conseil de sécurité nationale, quittant l’administration dans un contexte de profondes incertitudes quant à l’avenir de l’Ukraine.

Sloat a été une figure discrète mais clé des efforts de l’administration Biden pour rétablir les relations avec ses alliés traditionnels et contrer la Russie. De l’équipe de transition à son rôle actuel de directrice principale des affaires européennes, elle a rédigé les principaux piliers de la stratégie transatlantique de la nouvelle équipe et a accompagné Biden lors de huit voyages en Europe, dont cinq sommets de l’OTAN et deux sommets de l’UE. Elle a également été la force motrice derrière l’élévation du «Bucarest Neuf», un groupe de pays de l’OTAN d’Europe de l’Est réunis pour renforcer la région.

Les responsables américains affirment que ses efforts au service d’un président transatlantique sont l’une des principales raisons pour lesquelles les relations avec l’Europe se sont nettement améliorées. Mais après avoir été sur les sièges les plus chauds pendant si longtemps, Sloat cherche à le calmer.

« Ces trois années ont été extraordinaires, mais il est temps. Je suis fatiguée”, a-t-elle dit Le quotidien sur la sécurité nationale de POLITICO dans une interview jeudi confirmant son départ. Sloat sera à Chicago avec sa famille pour Thanksgiving – son beau-frère, un chef professionnel, contribuera à la fête – avant de se rendre en Inde pour se concentrer sur le yoga et l’Ayurveda. Elle a hâte de ne plus penser ni d’être en Europe pendant un moment. Sloat, dont le dernier jour est vendredi prochain, a l’intention de revenir de voyage en janvier, rafraîchie et prête pour son prochain défi encore incertain.

Le mandat de Sloat au NSC a été dominé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Elle a passé des mois sans dormir à coordonner une réponse avec ses alliés européens et à avertir ses homologues ukrainiens que le président russe Vladimir Poutine prévoyait une attaque à grande échelle. Des responsables américains ont déclaré que Sloat avait veillé à ce que la réponse transatlantique soit cohérente et robuste, ce qui a conduit à un soutien militaire et économique de plusieurs milliards de dollars à Kiev.

Tout le monde n’est pas satisfait de la politique du gouvernement. Ils soutiennent que des armes plus avancées auraient dû être envoyées à Kiev dès les premiers jours de la guerre, citant comme preuve la contre-offensive fracassante de l’Ukraine cette année. Et ils ont également remis en question la sagesse des États-Unis d’autoriser l’achèvement de la construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne, une décision que l’Allemagne a annulée après le début de la guerre.

Sloat a traversé des moments difficiles. Des responsables de l’administration ont déclaré que, comme beaucoup de ses collègues, elle avait été prise au dépourvu par l’accord sur les sous-marins nucléaires entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, connu sous le nom d’AUKUS. Les responsables ont déclaré que Sloat était furieux d’avoir été laissé à l’écart lors de la conclusion de l’accord. Après l’annonce de l’accord, elle a dû répondre à des appels de colère de la France, qui a vu son propre sous-accord avec l’Australie abandonné.

Elle a bien géré la situation, ont déclaré ses collègues, et le président français Emmanuel Macron s’est ensuite rendu à la Maison Blanche pour une visite d’État.

Sloat part à un moment précaire. Le soutien continu à Kiev est mis en doute non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, où certains dirigeants affirment qu’il existe un cela ne sert à rien de fournir davantage d’aide militaire quand une victoire ukrainienne n’est pas assurée. Son départ fait suite à d’autres hauts responsables du NSC, tels que le dirigeant russe Eric Green, ce qui amène certains responsables de l’administration à craindre que trop de mémoire institutionnelle ne disparaisse.

Sloat ne voit pas les choses de cet œil : « De nombreuses personnes au sein des agences interinstitutionnelles restent en place, et j’ai ici une équipe solide qui travaille sur ces questions depuis un certain temps. »

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, n’a eu que des éloges à l’égard de Sloat.

« Amanda a été un élément inestimable de l’équipe du président avant même le premier jour, lorsqu’elle triait les appels de félicitations provenant des dirigeants du monde entier. Depuis, nous comptons chaque jour sur son expertise et ses conseils, en particulier sur son leadership pour reconstruire l’unité transatlantique et galvaniser un soutien sans précédent à l’Ukraine », a-t-il déclaré dans un communiqué.