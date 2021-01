Cela fait un quart de siècle que la paix a mis fin à des années d’effusion de sang dans ce qui était autrefois la Yougoslavie.

Pourtant, des tensions ethniques éclatent régulièrement entre Serbes, Croates et Bosniaques, héritage des guerres du début des années 90.

Ainsi, lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué la Croatie la semaine dernière, leurs voisins des Balkans ont fermé les yeux, n’est-ce pas?

«Nous avons des centaines d’offres de personnes en Serbie, qui sont prêtes à accepter ceux dont les maisons sont détruites en Croatie», a déclaré Aida Corovic, une ancienne députée et humanitaire de longue date de Belgrade, à Euronews.

«Maintenant, nous recueillons de l’aide (nourriture, couvertures, etc.) afin de la donner à ceux qui en ont besoin. [the] l’offre s’adresse aux personnes, quelle que soit leur origine ethnique. »

La région a sombré dans la guerre au début des années 90, après que l’éclatement de la Yougoslavie ait déclenché des appels à l’indépendance des factions ethniques, y compris les Croates. L’armée yougoslave, dominée par les Serbes, a tenté de réprimer le soulèvement. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ou tuées dans la guerre qui a suivi, qui a été interrompue à la suite d’un cessez-le-feu en 1992.

La Croatie est alors devenue mêlée à une guerre en Bosnie, qui était devenue le dernier ancien constituant de la Yougoslavie à tenter d’accéder à l’indépendance. Le conflit de 1992-1995 en Bosnie a vu environ 100 000 personnes tuées et le premier génocide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’épicentre du tremblement de terre en Croatie mardi était à Petrinja, qui se situe entre la capitale Zagreb et la frontière avec la Bosnie.

Petrinja a été profondément affectée par la guerre. Pendant le conflit, il était sous le contrôle des rebelles serbes qui s’opposaient à l’indépendance de la Croatie.

Mais la majorité serbe de la ville a été chassée au point culminant de la guerre en 1995. Ils faisaient partie des 250 000 Serbes déplacés lors de l’opération Tempête, toujours l’un des principaux points de discorde entre Croates et Serbes.

La région élargie de Petrinja a encore plus de bagages historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’État fantoche de l’Allemagne nazie, l’État croate indépendant, a été témoin de nombreuses atrocités contre les Serbes ethniques.

Aujourd’hui encore, Belgrade et Zagreb sont loin d’être réconciliés. Plusieurs fois par an, il y a des disputes ou des échanges de langage incendiaire.

Mais des volontaires et des militants ont déclaré à Euronews que ces tensions avaient été mises de côté à la suite du tremblement de terre en Croatie.

«C’est comme après une nuit bien arrosée: les habitants de la région reprennent conscience du malheur qui a frappé« l’autre »», a déclaré Corovic.

« Les gens au pouvoir dans les anciennes républiques yougoslaves reprennent leurs esprits, malgré le récit populiste de leur élite politique. »

«Au niveau de base, il est important que les gens ne perdent pas leur sens de la solidarité, puisque nous partageons [the] même «espace» culturel. Les divisions sont politiques, mais lorsque les choses sont difficiles, un sentiment d’auto-préservation et d’auto-organisation se réveille.

Mme Corovic a déclaré qu’elle s’était rendue mercredi à l’ambassade de Croatie à Belgrade pour offrir son aide, faisant pleurer l’ambassadeur de Zagreb en Serbie, Hidajet Biscevic.

«Il est important que les gens en Croatie, quelle que soit leur appartenance ethnique, sachent qu’ils sont les bienvenus et qu’ils ont un endroit où aller et que quelqu’un pense à eux», a ajouté Corovic, qui a déclaré que les Croates avaient aidé les Serbes lorsque les inondations ont frappé en 2014.

De retour à Petrinja se trouve la vétéran de la guerre Janja Slijepcevic, qui a combattu du côté croate.

«Toutes les 15 minutes, des camions aidés arrivent [in the region]», a expliqué Slijepcevic, qui a déclaré que la dévastation actuelle à Petrinja était pire que pendant la guerre des années 1990.« L’aide vient de Serbie, de Bosnie, de Macédoine du Nord et de toutes les anciennes républiques.

« Malgré tout ce qui s’est passé dans le passé, c’est un bon signe. Cet événement des plus malheureux a fait ressortir le meilleur de toutes les nations. »

«Regardez, c’est l’ex-Yougoslavie ou comme on l’appelle aujourd’hui, les Balkans. Nous sommes un peu étranges: pendant que nous nous battons, nous sommes les pires ennemis, mais quand quelque chose se passe comme ça, nous unissons nos forces et travaillons ensemble. J’espère vraiment que l’émotion restera et que nous avancerons, en tant que sociétés, vers la réconciliation.

Amina Kurtagic, une militante à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, a déclaré que de l’aide était collectée là-bas pour être envoyée en Croatie.

Mais, a-t-elle ajouté, les restrictions du COVID-19 ont fermé la frontière avec la Croatie, à moins que le voyageur n’ait un résultat de test négatif avec eux.

«Nous, les habitants des Balkans, sommes trop sensibles lorsque quelque chose de mauvais arrive à nos voisins», a-t-elle déclaré. «Les gens veulent faire un test PCR [for COVID-19] juste pour se rendre en Croatie et aider.

« Nous attendons [the] feu vert des autorités pour envoyer de l’aide et des personnes, pour aider à enlever les décombres. «

Branka Baksic Mitic, maire adjointe de Glina, près de Petrinja, a déclaré que la pandémie avait empêché une partie de l’aide de passer.

Mais elle a dit que l’aide financière venait de Bosnie et de Serbie, qui serait utilisée pour acheter des logements mobiles.

« Beaucoup de gravats doivent être enlevés, il y a aussi des gens piégés dessous », dit-elle. « J’ai plus de 300 personnes sans toit au-dessus de leur tête et maintenant, nous manquons le plus de logement. Je crains que d’ici peu, les gens d’ici soient oubliés.

«Nous avons besoin de ce logement provisoire pour les personnes touchées. Des hôtels en Croatie, de classe A, ont ouvert leurs portes à nos citoyens, et il existe des offres de logement de la région. Mais c’est une région agricole, beaucoup de gens ont du bétail qu’ils ne laisseront pas derrière eux. C’est pourquoi il est important de leur procurer des maisons mobiles. «

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.