Une haltérophile trans établit un record du monde féminin non officiel

Le score de l’athlète a battu le concurrent suivant de plus de 210 kilogrammes

Une haltérophile transgenre qui s’identifie comme une femme a établi un record national féminin canadien, pulvérisant également un record du monde non officiel dans le processus, selon Fox News. L’exploit a attiré la critique des directives sportives basées sur le sexe d’Ottawa de la part de certains défenseurs.

Anne Andres, 40 ans, a pris la première place au Championnat canadien de l’Ouest 2023 de l’Union canadienne de dynamophilie dimanche, avec un score combiné de 597,5 kilogrammes (1 317 livres), soit quelque 210 kg (460 livres) de plus que son adversaire le plus proche.

« Gardez à l’esprit que j’ai eu 40 ans il y a une semaine, donc tout à coup être maître 1 est un peu creux, » Andres a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux après la victoire. « Dans cet esprit, j’ai obtenu tous les records de maîtres et deux records de maîtres du monde non officiels. Je me fiche des enregistrements. Je me soucie d’être là avec mes amis.

Le syndicat de dynamophilie comptabilise les scores en additionnant les meilleurs poids obtenus dans le squat, le développé couché et le soulevé de terre. L’athlète SuJan Gil, qui a pris la deuxième place, ne totalisait que 387,5 kg (854 livres).

La victoire d’Andres a attisé la controverse parmi certains militants, avec le Consortium international sur le sport féminin (ICFS) déclarer le record a été remporté par un « mâle » et donc pas « légitime, » accusant également les responsables sportifs de « discrimination à l’égard des compétitrices. »

L’ancien nageur de compétition américain Riley Gaines – qui a fait campagne contre la participation d’athlètes transgenres homme-femme dans les sports féminins – a également condamné les politiques canadiennes qui permettent aux hommes biologiques de rivaliser avec les femmes.

« Il y a une nouvelle détentrice du record national canadien en dynamophilie féminine. Le seul problème, c’est qu’il n’a pas été posé par une femme. a-t-elle déclaré dans un article sur les réseaux sociaux, fustigant le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour « mépris radical pour les femmes (et la réalité). »

@JustinTrudeau Le mépris radical des femmes (et de la réalité) en vigueur🤡 Nouveau record du monde national et non officiel pour un homme trans identifié, Anne Andres pic.twitter.com/E46860L14P – Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 14 août 2023

En février, le Groupe de travail sur l’équité entre les sexes d’Ottawa a publié un nouveau « Politique d’inclusion trans » qui a permis aux athlètes de « participer au sexe auquel ils s’identifient, qu’ils aient ou non suivi une hormonothérapie ». La directive a été critiquée par des opposants comme Gaines et l’ICFS, qui disent qu’elle conduit à des résultats injustes et permet aux hommes biologiques de dominer les sports féminins.

Andres a déjà attiré l’attention des médias après que l’haltérophile canadien masculin Avi Silverberg a participé à un concours féminin pour protester contre la nouvelle politique d’inclusion plus tôt cette année. Il a fini par briser un record de développé couché précédemment détenu par Andres, qui était présent à la compétition, et a ensuite critiqué publiquement les responsables sportifs pour une discrimination présumée à l’égard des femmes biologiques.