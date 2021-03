Une Haïtienne de 33 ans accusée de tentative de meurtre après avoir «  jeté son nouveau-né dans une poubelle  »

Une femme haïtienne de 33 ans a été accusée de tentative de meurtre dans la région de Boston après avoir prétendument jeté son nouveau-né dans une poubelle pendant une pause de travail.

Le petit garçon a été retrouvé plus tard par un bon samaritain.

Marie Merisier de Milton, Massachusetts, a été arrêtée vendredi et accusée de tentative de meurtre et de mise en danger imprudente. Elle ne parle pas anglais.

Selon les procureurs du bureau du procureur du district de Suffolk, Merisier travaillait dans la maison de Dorchester d’un homme de 73 ans lorsqu’elle est allée aux toilettes pendant une période prolongée.

L’homme a déclaré aux autorités que la femme avait demandé une paire de ciseaux avant d’entrer dans la salle de bain, rapporte NECN. Il a ajouté que des bruits pouvaient être entendus dans la salle de bain, y compris celui d’un bébé qui pleurait. La femme est restée dans la salle de bain pendant environ une heure, a ajouté l’homme.

En sortant de la salle de bain, l’homme âgé «a entendu le nouveau-né pleurer dans« son »sac en cuir», rapporte le Boston Herald.

L’homme a proposé d’appeler une ambulance à Merisier, mais elle a refusé et a quitté la maison, ce qui l’a incité à appeler le 911.

Une femme nommée Silvana Sanchez se trouvait à côté de Pat’s Pizza – à environ 200 pieds de l’appartement – lorsqu’elle a entendu les cris du bébé provenant d’un tonneau à ordures. Elle a immédiatement signalé EMS, qui a découvert le bébé dans un sac en plastique à double nœud.

Le petit garçon a été immédiatement transporté à l’hôpital pour y être soigné et serait en bon état. Il a été placé dans un foyer d’accueil temporaire sous la direction et la surveillance du Département d’État à l’enfance et à la famille.

Les procureurs disent que la vidéo montre la mère en train de jeter un sac en plastique dans une poubelle chez Pat’s Pizza, à seulement 200 pieds de la maison de Dorchester où elle a accouché. Une femme a découvert le petit garçon et EMS l’a emmené à l’hôpital

Merisier a également été emmenée dans un hôpital local après que la police ait retrouvé son téléphone chez elle à Milton, dans le Massachusetts, selon WHDH.

« C’est grâce à toutes ces actions rapides que ce beau nouveau-né est vivant et maintenant, espérons-le, capable de s’épanouir », a déclaré la procureure du district de Suffolk, Rachael Rollins. « J’ai eu l’occasion de visiter brièvement le bébé samedi et j’étais si heureux de voir des infirmières choyer, gâter et chanter, nourrir et généralement verser de l’amour et de l’affection à ce bel enfant. »

Merisier a été vu sur vidéo en train de jeter le sac en plastique dans la poubelle, a déclaré le procureur. La femme a déclaré aux autorités qu’elle croyait que le bébé était mort.

Merisier ne parlerait que le créole haïtien et n’aurait pas de famille dans la région, ce qui rendrait extrêmement difficile pour elle de payer une caution – ce qui, selon ses avocats de la défense, la maintient pratiquement sans caution. Au début de la pandémie, elle a été licenciée d’un emploi qu’elle occupait dans un restaurant haïtien.

« Cette affaire impliquait une série de questions impossibles et complexes sur la santé mentale, les crises pré-partum et post-partum, hormonales, émotionnelles et de santé mentale », a déclaré l’avocate de la défense Cristina Rodrigues.

En vertu de la loi de l’État sur le refuge pour les bébés – créée en 2004 – les personnes ne sont pas accusées d’abus ou de négligence, et leurs droits parentaux ne sont pas annulés s’ils participent à « l’abandon volontaire » d’un bébé de 7 jours ou moins dans un hôpital, service de police ou caserne de pompiers habitée.

Et selon Mike Morrisey, directeur de Baby Safe Haven New England, une meilleure sensibilisation est nécessaire dans la région de Boston pour aider les nouveaux arrivants et d’autres personnes qui ne sont peut-être pas familières avec l’aide.

«Nous travaillons tout le temps pour informer les gens avant qu’ils ne se retrouvent dans ce genre de crise. il a dit. «Nous devons regarder ce qui s’est passé vendredi et voir comment nous pouvons entrer dans ce canal.