Une hache à économie d’énergie innovante conçue à l’aide d’une physique simple impressionne Jeff Bezos

Les haches à main à lame métallique ont au moins 8 000 ans et sont restées pratiquement inchangées pendant de nombreux siècles. Cependant, une nouvelle hache améliorée a été conçue dans le but exprès de surpasser le niveau d’efficacité et de sécurité de la variante traditionnelle de l’outil. Une vidéo de cet équipement innovant est devenue virale et a gagné en visibilité après que Jeff Bezos ait exprimé sa joie face à l’invention.

Dans la vidéo publiée à l’origine sur Twitter, on peut voir une paire de mains couper assez rapidement une bûche placée à l’intérieur d’un pneu. Le tweet mentionne que l’inventeur finlandais Heikki Kärnä est l’homme derrière l’outil appelé Vipukirves Leveraxe. Le tweet indiquait également que l’objectif de Kärnä derrière l’invention était de reconcevoir la hache en utilisant des principes physiques simples pour la rendre plus efficace et plus sûre.

Invention. Vous pouvez toujours améliorer même une hache ! Condamner. https://t.co/9vM9Nq3L6i —Jeff Bezos (@JeffBezos) 9 octobre 2022

La hache comporte un coin qui compense le manche. Cette conception déplace le centre de gravité. Lorsque le coin de la hache perfore la bûche, une partie de l’énergie cinétique du mouvement de coupe fournit une rotation autour du centre de gravité. À ce stade, la hache fonctionne comme un levier (d’où le nom Leveraxe), coupant la bûche au point de contact. Intéressant Engineering a expliqué qu’un seul coup de cette hache spécialement conçue est apparemment suffisant pour ouvrir le bois jusqu’à 8 cm. Cela suffit pour fendre le bois.

Dans une hache traditionnelle, l’énergie cinétique utilisée dans la rotation finirait soit par être gaspillée en étant renvoyée à l’utilisateur, soit utilisée moins efficacement en transmettant l’élan direct.

La hache a également une autre caractéristique unique. En raison du mouvement de levier final de la hache, l’outil ne reste pas coincé dans le bois si la bûche ne se fend pas au premier coup. C’est un problème couramment rencontré par les personnes utilisant une hache traditionnelle. Avec le Leveraxe, cependant, on peut facilement rétracter la hache et continuer à couper.

Les gens sur Twitter ont des réactions mitigées envers l’invention.

Vous ne saurez jamais si vous pouvez fabriquer une meilleure hache tant que vous ne l’avez pas essayée. 🫡 — Garrett Scott 🕳 (@thegarrettscott) 9 octobre 2022

faut juste poser les bonnes questions — Je veux du poulet à base de poulet et non du poulet au four (@chicken_based) 9 octobre 2022

Je ne sais pas, mais ça a l’air de faire des ravages sur vos poignets – ça ne tourne pas dans vos mains ? — Ce n’est pas Michael (@micheil) 9 octobre 2022

On dirait que vous pourriez vous tordre le poignet. Peut-être une sorte de poignée tournante pour absorber l’impact – Matthieu Collins (@ Matthieu55872419) 9 octobre 2022

De toute évidence, alors que certaines personnes l’appréciaient (en utilisant de nombreux jeux de mots), d’autres n’étaient pas aussi réceptives à l’idée.

