Une habitante de l’Île-du-Prince-Édouard s’envole pour New York pour retrouver ses bagages perdus

Après une semaine sans réponse satisfaisante de la compagnie aérienne qui avait perdu son bagage, une habitante de l’Île-du-Prince-Édouard a pris les choses en main, est retournée à l’aéroport où son bagage avait été perdu et l’a retrouvé elle-même.

Lacey Koughan est une voyageuse fréquente et elle n’avait jamais perdu un sac en avion jusqu’à la semaine dernière.

Koughan accompagnait 17 jeunes mannequins qu’elle entraîne à la fashion week de New York. Et lorsque Koughan est rentrée à l’Île-du-Prince-Édouard, son sac était toujours bloqué à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

« Mais je n’ai pas vraiment paniqué, parce que je me suis dit : ‘d’accord, je vais probablement récupérer mon sac demain ou quelque chose comme ça.’ Je ne pensais vraiment pas que cela allait arriver », a déclaré Koughan, atteinte alors qu’elle rentrait chez elle lors d’une escale à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Elle a passé une semaine à essayer d’obtenir une réponse sur l’endroit où se trouvait son sac auprès de Flair Airlines, la compagnie à bas prix qu’elle utilisait. Le bagage était marqué d’un AirTag, donc Koughan savait exactement où il se trouvait, mais cela n’a pas aidé à convaincre la compagnie aérienne de lui rendre le sac.

« Cela n’avait pas d’importance si je leur montrais l’emplacement de mon AirTag », a déclaré Koughan. « La quantité d’informations que je leur donnais n’avait pas d’importance, car je leur en donnais plus qu’assez. Littéralement un emplacement précis de l’endroit où se trouvait mon sac, et ils ont juste dit : « nous le cherchons ».

Après une semaine et aucun progrès visible, Koughan est retournée à New York à l’aéroport où se trouvait son sac et est allée le chercher elle-même.

« Une fois arrivé, j’ai trouvé mon sac en 30 secondes environ », a déclaré Koughan. « C’était fou. »

Elle a dit qu’elle était heureuse de retrouver ses bagages.

En vertu des lois canadiennes sur la protection des passagers aériens. vous avez droit à jusqu’à 2 350 $ pour les bagages perdus si votre compagnie aérienne ne les retrouve pas dans les 21 jours. Cependant, Koughan a déclaré que le contenu de son sac valait environ 8 000 $ et que son voyage pour récupérer son sac coûtait environ 5 000 $.

Elle a dit qu’elle espérait qu’une partie de cette somme serait couverte par son assurance voyage, mais elle n’a pas encore déposé de demande d’indemnisation auprès de la compagnie aérienne.

Elle a dit qu’elle attendait de comptabiliser tous les coûts associés à la récupération de ses bagages avant de les envoyer.

CTV News a contacté Flair Airlines pour un commentaire, et bien qu’ils aient répondu à notre demande et déclaré qu’ils examineraient le problème, ils n’ont répondu à aucune de nos questions.