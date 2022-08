Une gymnaste russe refuse de concourir pour la nation européenne après un scandale

Jelizaveta Polstjanaja a choisi de ne pas représenter la Lettonie lors d’événements futurs

Jelizaveta Polstjanaja, la gymnaste rythmique née en Lettonie de parents russes, a annoncé qu’elle ne représenterait plus son pays de naissance sur la scène internationale au milieu d’une rangée dans laquelle elle prétend qu’on lui a demandé de renoncer à sa citoyenneté russe afin de continuer avec l’équipe de Lettonie.

Polstjanaja, 19 ans, était au centre d’un scandale après avoir déclaré sur Instagram plus tôt ce mois-ci qu’elle avait reçu un ultimatum des autorités lettones de la gymnastique dans lequel on lui demandait d’abandonner son passeport russe si elle voulait participer à des événements à venir tels que les championnats du monde à Sofia, en Bulgarie, le mois prochain.

Cependant, cela a été contré par la Fédération lettone de gymnastique, qui a déclaré qu’elle avait simplement demandé si Polstjanaja serait disposée à se déclarer uniquement citoyenne lettone, étant donné que les athlètes qui revendiquent la double nationalité ne sont pas éligibles au financement de l’État.

Les patrons lettons de la gymnastique ont par la suite annoncé dans un communiqué la semaine dernière qu’ils autoriseraient Polstjanaja à représenter la Lettonie, mais qu’elle devrait financer ses propres dépenses en raison de son statut de double citoyenne lettone et russe.

Cependant, Polstjanaja, qui avait suspendu son entraînement pendant le processus, a déclaré dans un communiqué que les restrictions imposées à sa capacité de s’entraîner et de concourir par la Fédération lettone de gymnastique ne lui laissaient d’autre choix que de se retirer de la représentation du pays lors d’événements futurs.

“Pendant tout ce temps, je suis resté en forme avec des entraînements à domicile, car j’ai compris que je n’avais pas le droit de m’entraîner en Russie jusqu’à la détermination finale de mon statut», a-t-elle déclaré, selon RIA Novosti.

« C’est interdit par les autorités lettones. Avec l’entraîneur, après avoir évalué toutes les circonstances, nous sommes arrivés à la conclusion que je ne serais pas en mesure d’acquérir la forme compétitive optimale afin de bien performer aux Championnats du monde. Le processus de formation a été interrompu et le temps de préparation est limité.

“Le processus forcé de préparation dans mon cas est exclu, car j’ai un certain nombre de blessures chroniques qui nécessitent une approche particulière de l’entraînement, surtout après une longue pause.

“Je ne peux pas me permettre de participer à un tournoi aussi important et responsable que les Championnats du monde sans préparation. Ce n’est pas seulement ma réputation d’athlète, mais aussi la réputation du pays que je représente.”

L’adolescente Polstjanaja a ajouté que la fureur entourant l’affaire avait affecté son état émotionnel et psychologique, et a ajouté qu’elle “a besoin de temps” pour surmonter le problème et évaluer ses objectifs d’une journée de compétition aux Jeux olympiques.

“Les amendements à la loi adoptée par le Comité olympique letton (LOK) le 18 mai 2022 concernant les athlètes de nationalité russe ne permettent pas de progresser davantage vers mon objectif de qualification et de participation aux Jeux Olympiques,” dit-elle.

« Tout au long de ma carrière sportive, ma famille a entièrement financé mes activités. Entrer dans l’équipe olympique lettone n’a permis que partiellement d’en supprimer le fardeau financier. La privation de financement ne serait jamais la raison de l’abandon de mon objectif.

“Vous savez que je ne serai plus autorisé à participer aux compétitions de qualification et à participer aux Jeux Olympiques à l’avenir.

“En raison des circonstances ci-dessus, des limitations de mes activités sportives et de la situation actuelle d’incompréhension, je ne vois plus la possibilité de poursuivre ma carrière sportive en Lettonie”, conclut l’étoile.

Les gymnastes russes restent interdites par l’autorité dirigeante mondiale, la FIG, qui a imposé une interdiction début mars après le début du conflit en Ukraine.

La Lettonie a été parmi les nations à appeler à des sanctions sportives sévères contre la Russie, le parlement national, la Saeima, ayant décidé en avril que les équipes et les athlètes du pays ne devaient participer à aucun tournoi basé en Russie ou en Biélorussie.

“Les personnes qui enfreignent cette disposition ne peuvent plus être incluses dans les équipes nationales ni recevoir de financement pour les dépenses d’entraînement ou de compétition sur le budget de l’État ou des collectivités locales”, la décision énoncée.

En particulier, cette décision a été considérée comme affectant les stars lettones du hockey sur glace qui jouent dans la KHL basée en Russie.

Ils risquent l’exclusion automatique de l’équipe nationale s’ils signent pour les équipes russes, bien que certains joueurs – comme le gardien de but Janis Kalnins – aient choisi de continuer à le faire.

L’équipe de hockey lettone Dinamo Riga s’est retirée de la KHL avant la saison 2022/23, après avoir fait partie de la ligue depuis 2008.