Une gymnaste de Vernon récolte l’argent aux championnats nationaux

L’équipe de gymnastique rythmique de l’Okanagan basée à Vernon vient de terminer sa saison la plus réussie à l’échelle nationale.

L’équipe, qui compte plus de 200 membres, comptait 11 athlètes qualifiés pour la compétition des Championnats canadiens, organisés au Centre panaméricain de Toronto.

Les seniors (16 ans et plus) ont vu Mishra Cameron (10e année au VSS), Madeline Sellars (11e année au VSS), Camille Hardy (10e année au VSS) et Halle Moger (diplômée VSS) concourir. La leader de longue date et star Moger a montré son expérience, sa grâce et sa puissance en remportant l’or au ruban, le bronze au cerceau et au ballon et en remportant l’argent au général.

Les juniors (âgés de 13 à 15 ans) étaient représentés par Vernon’s Anya Massa (élève de 9e année à Vernon Christian School), Pippa Hardy (7e année de Coldstream), Clara Cox (8e année à Vernon Secondary), Leila Girard (7e année de Beairsto ) et Noelle Brierley (9e année au VSS). Cox s’est classée sixième dans les clubs tandis que Girard a décroché la huitième place après avoir remporté une médaille d’argent dans sa routine au ruban.

Dans la ronde de qualification, Brierley a terminé septième au classement général et a pu se qualifier pour les finales de haute performance. Cela l’a amenée à devenir membre de l’équipe nationale junior canadienne.

« De mon point de vue, c’était la première fois depuis Covid que les athlètes se sentaient vraiment plus à l’aise dans l’environnement de compétition », a déclaré l’entraîneur-chef Camille Martens. « Voir leur attention aux détails dans leur préparation, la gentillesse et la gratitude qu’ils ont pratiquées et la façon dont ils se sont encouragés et soutenus mutuellement étaient inspirants. Cette équipe était sensationnelle.

Dans la catégorie novice (10-12 ans), Nora McCoubrey (élève de 6e année à Beairsto) a connu ses premiers championnats nationaux et a terminé 14e au classement général.

« Nous souhaitons exprimer publiquement nos remerciements au noyau de supporters dont la combinaison de dévouement et de compétences a rendu cela possible », a déclaré Martens.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

gymnastiqueVernon