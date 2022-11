Une guerre totale avec la Russie est la dernière chose que souhaite l’OTAN, mais les alliés chercheront probablement à y répondre | Nouvelles du monde

L’explosion meurtrière d’un missile russe en Pologne marque la première fois que la guerre en Ukraine frappe le sol de l’OTAN dans un test sérieux pour l’alliance.

Mais – à en juger par les premières indications – la crise ne semble pas être le déclencheur d’un conflit militaire direct entre l’OTAN et Moscou.

Le président polonais a déclaré que son pays n’avait aucune preuve concluante quant à savoir qui avait tiré le missile et que la frappe semblait avoir été un incident ponctuel plutôt qu’une menace permanente.

Une guerre totale avec la Russie est la dernière chose que souhaite l’OTAN, mais les alliés chercheront probablement à répondre d’une manière ou d’une autre à l’explosion de mardi, qui a fait deux morts.

Dans un premier temps, ils tiendront des pourparlers d’urgence mercredi matin à leur siège à Bruxelles, la Pologne s’apprêtant à demander des consultations au titre de l’article 4 du traité de l’OTAN.

L’article 4 permet à un allié qui se sent menacé de discuter de ses préoccupations et de toute action possible.

L’ampleur de la réaction dépendra de ce qui s’est passé, pourquoi et du type de message que les 30 États membres veulent envoyer au président russe Vladimir Poutine.

L’OTAN a jusqu’à présent cherché à éviter la confrontation depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, qui ne fait pas partie de l’OTAN, en février.

Mais l’alliance a également été attentive à la possibilité que la Russie cherche à tester la résolution alliée en ciblant délibérément son territoire ou en blessant accidentellement un État membre – comme la Pologne – qui partage une frontière avec l’Ukraine.

Les forces de l’OTAN auront des scénarios possibles de jeux de guerre et la meilleure façon de réagir.

Cela signifie qu’une fois que l’on aura compris ce qui s’est passé, la réaction de l’OTAN sera probablement rapide. Mais cela nécessitera un consensus.

S’il est établi que la Russie a délibérément lancé des missiles sur la Pologne, Moscou aura sciemment franchi une ligne rouge.

Les Alliés ont clairement indiqué qu’ils riposteraient si une partie de l’OTAN était attaquée. Cela pourrait même signifier invoquer l’article 5 du traité fondateur de l’alliance, qui déclare qu’une attaque contre l’un est une attaque contre tous et pourrait voir les alliés de l’OTAN riposter par la force militaire.

La menace d’une réponse armée à toute attaque armée est la pierre angulaire de la capacité de l’alliance à se défendre et à défendre ses intérêts.

Une attaque de la Russie contre la Pologne serait un test délibéré de cette détermination.

L’OTAN devra équilibrer la démonstration qu’une telle action ne sera pas tolérée et ne doit plus jamais se reproduire, avec la nécessité d’empêcher le déclenchement d’une guerre plus large entre deux adversaires dotés d’armes nucléaires.

Si, en revanche, l’explosion de Przewodow, un village de l’est de la Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine, semble s’être produite par erreur ou être le résultat de systèmes de défense aérienne ukrainiens faisant exploser des missiles russes dans le ciel, les alliés pourraient choisir renforcer davantage leurs propres défenses plutôt que de passer à l’offensive.