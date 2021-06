Une guerre publicitaire éclate en Virginie-Occidentale alors que les deux parties tentent de faire pression sur Joe Manchin

Plusieurs groupes partisans versent des millions de dollars en Virginie-Occidentale dans le but de faire pression sur le sénateur démocrate modéré Joe Manchin sur des éléments clés de l’agenda de son propre parti.

Le blitz publicitaire télévisé des deux côtés de l’allée a été lancé dès le mois dernier et s’est poursuivi jusqu’en juin, selon les données fournies à CNBC par la société d’analyse publicitaire. Achat moyen. Deux des groupes sont pratiquement inconnus et ont discrètement essayé d’avoir un impact en Virginie-Occidentale ces dernières semaines.

La guerre publicitaire survient alors que le réseau conservateur Koch fait pression sur Manchin pour qu’il s’oppose à certaines politiques poussées par ses collègues démocrates. C’est aussi la dernière illustration de l’importance du vote de Manchin. Les démocrates ont une majorité nue au Sénat, en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris, et Manchin est nécessaire pour à peu près toutes les lois que le parti souhaite adopter.

Un groupe est End Citizens United/ Let America Vote, une organisation dédié à mettre fin aux gros sous en politique et à améliorer l’accès des électeurs aux urnes. Sa campagne publicitaire appelle à soutenir le For the People Act, le projet de loi électoral soutenu par les démocrates qui, selon ses partisans, réduirait l’influence des gros donateurs.

Le groupe a commencé à diffuser des publicités numériques en avril et des spots télévisés en mai dans l’État des montagnes. Le côté médias payants de la campagne devrait coûter 2,5 millions de dollars, selon les organisateurs.

CNBC a examiné une copie d’un nouvelle annonce le groupe se déroulera ce week-end en Virginie-Occidentale. Bien qu’il n’appelle pas Manchin par son nom, il présente Roger Champ, un vétéran, qui a été présenté le Purple Heart par le sénateur lui-même en 2017. « Nous avons besoin de la loi For the People. Il est temps d’adopter des règles éthiques strictes », déclare Champ dans la publicité.

Manchin, en un éditorial récent, a écrit qu’il s’opposait à l’élimination de l’obstruction systématique et qu’il ne voterait pas pour le For the People Act, citant son désir de plus de bipartisme. Ses propos n’ont cependant pas dissuadé les groupes d’essayer de faire appel à lui.

« Nous y travaillons depuis des mois et nous continuerons d’y être tant que Manchin continuera de dire que l’inaction n’est pas une option », a déclaré à CNBC Adam Bozzi, vice-président des communications pour End Citizens United/Let America Vote. e-mail.

Les représentants de Manchin n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires.

Un groupe relativement nouveau, le West Virginia Freedom Alliance Action Fund, souhaite également que Manchin soutienne le For the People Act. Le groupe a commencé à diffuser des publicités en Virginie-Occidentale fin mai.

L’organisation a dépensé plus de 220 000 $ en publicités diffusées et télévisées par câble depuis le mois dernier, selon Medium Buying. L’annonce la plus récente fournie par Medium Buying à CNBC montre des photos de Manchin, tandis qu’une voix off dit: « Seul un grand sénateur peut briser l’impasse à Washington, réduire le pouvoir de l’argent, protéger notre droit de vote et empêcher les politiciens de tirer les élections des cartes qui profitent à une partie et à eux-mêmes. »

Ce groupe est représenté par Blue West Media, une agence média basée au Colorado. La campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2020 a payé à Blue West plus de 20 millions de dollars pour de la « publicité dans les médias », selon les dossiers de la FEC. Blue West Media n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le maintien des valeurs de la montagne, un autre groupe qui a échappé à l’examen des médias, exhorte Manchin à s’opposer à la proposition d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars du président Joe Biden. Depuis le début du mois, l’organisation a dépensé plus de 100 000 $ en publicités diffusées et télévisées par câble, selon Medium Buying.

Medium Buying a fourni à CNBC une copie de l’annonce la plus récente de Maintain Mountain Values. « Leur soi-disant plan d’infrastructure ? C’est un geyser de déchets, des milliards pour l’énergie verte, les véhicules électriques et plus de bien-être du gouvernement », dit une voix off au cours de la publicité. « Dites à Joe Manchin d’empêcher les radicaux de gaspiller l’argent de nos impôts », dit la voix à la fin de l’annonce.

Les documents de la Commission fédérale des communications montrent que Maintenir les valeurs de la montagne a fait appel à SRCP Media comme consultant en médias. Cette société de publicité répertorie le groupe « Swift Boat Veterans For Truth », qui ciblait le candidat démocrate à la présidentielle John Kerry en 2004, comme l’un de leurs anciens clients. Parmi les autres clients répertoriés figurent l’ancien candidat présidentiel du GOP Mitt Romney et la campagne présidentielle de feu le sénateur John McCain en 2000.

Le trésorier sur les documents de la FCC est Thomas Datwyler, qui, selon sa page LinkedIn, est un consultant en conformité de financement de campagne.

Les données du Center for Responsive Politics et de la Federal Election Commission répertorient Datwyler en tant que trésorier de campagne pour la campagne ratée au Congrès de l’ancien assistant de Trump et prisonnier fédéral George Papadopoulos, qui a été gracié par l’ancien président Donald Trump ; un super PAC qui a soutenu le sénateur GOP Susan Collins du Maine ; et d’autres organisations politiques.

La SRCP et Datwyler n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires par courrier électronique.