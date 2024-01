Une « guerre hybride » entre deux puissances nucléaires couve en marge du conflit à Gaza

Alors que l’attention du monde est toujours captivée par la guerre en cours entre Israël et le mouvement palestinien Hamas dans la bande de Gaza, la soudaine éruption de violences transfrontalières entre l’Iran et le Pakistan a marqué une évolution stupéfiante des tensions qui menacent de se propager au cœur de l’Asie. .

Mais alors que Téhéran et Islamabad commencent à améliorer leurs relations à la suite de leur dispute explosive, une querelle bien plus dangereuse et profondément enracinée se prépare alors que l’Inde et le Pakistan s’accusent mutuellement de soutenir des groupes militants qui pourraient potentiellement profiter de la propagation rapide des troubles. .

“De notre point de vue, l’Inde mène une guerre hybride contre nous”, a déclaré Munir Akram, représentant permanent du Pakistan auprès des Nations Unies. Semaine d’actualités. “Il y a bien sûr la menace venant de l’Est, qui est de nature plus conventionnelle, les déclarations agressives de l’Inde concernant l’attaque du Pakistan et le franchissement de la ligne de contrôle, etc.”

“En même temps, je pense que leurs opérations contre le Pakistan viennent de l’ouest”, a-t-il ajouté, accusant l’Inde de parrainer des militants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), également connu sous le nom de Taliban pakistanais, ainsi que des Baloutches. insurgés le long de la frontière poreuse du pays avec l’Afghanistan.

L’Inde est l’un des rares pays à avoir manifesté son soutien tacite à la frappe iranienne la semaine dernière, qui visait prétendument les positions du groupe séparatiste islamiste baloutche Jaish al-Adl au Pakistan, poussant le Pakistan à riposter deux jours plus tard contre des sites présumés détenus par d’autres rebelles baloutches au Pakistan. Iran. New Delhi a rejeté avec véhémence tout lien avec de tels groupes insurgés et accuse depuis des décennies le Pakistan de soutenir toute une série d’organisations militantes, y compris certaines dans la région contestée du Cachemire qui divise les deux rivaux dotés de l’arme nucléaire le long de la ligne de contrôle.

Après que le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Muhammad Syrus Sajjad Qazi, a affirmé jeudi que des agents indiens avaient commis l’année dernière l’assassinat de deux ressortissants pakistanais sur le territoire de son pays, le ministère indien des Affaires étrangères a accusé Islamabad de « colporter une propagande anti-indienne fausse et malveillante », qualifiant le Pakistan “l’épicentre du terrorisme, du crime organisé et des activités transnationales illégales”.

Des soldats des forces de sécurité des frontières indiennes au poste frontière indo-pakistanais de Wagah, le 26 janvier. Le ministre indien des Affaires étrangères a qualifié le voisin de son pays d’« épicentre du terrorisme, du crime organisé et des activités transnationales illégales ».

Semaine d’actualités a contacté l’armée indienne et le ministère indien des Affaires étrangères pour obtenir leurs commentaires.

L’Inde et le Pakistan ont également des points de vue opposés sur le conflit israélo-palestinien qui connaît actuellement sa recrudescence la plus meurtrière depuis que la querelle a émergé avec la dissolution par le Royaume-Uni de son mandat colonial en 1948. Un an plus tôt, le retrait britannique du territoire indien Le sous-continent indien a ouvert la voie à la lutte en cours entre les nations nouvellement divisées que sont l’Inde et le Pakistan.

Alors que New Delhi entretenait autrefois des liens étroits avec la lutte palestinienne pour un État, devenant la première puissance non arabe à reconnaître l’Organisation de libération de la Palestine en 1974, l’Inde a renforcé ses liens avec Israël depuis l’établissement de relations formelles il y a plus de trois décennies en 1992.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a condamné l’augmentation des pertes civiles depuis qu’Israël a lancé une offensive massive contre le Hamas à la suite de l’attaque surprise sans précédent du groupe contre Israël le 7 octobre. Mais lui et son administration n’ont pas directement critiqué Israël ou son leader, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec qui Modi a entretenu des liens étroits ces dernières années.

Le Pakistan, en revanche, n’a jamais reconnu Israël. Et, bien que la nation ne soutienne pas explicitement le Hamas, elle soutient depuis longtemps un État palestinien, établissant des liens entre cette lutte pour l’indépendance et celle de ceux qui vivent dans la partie du Cachemire sous administration indienne.

Akram, le principal envoyé du Pakistan auprès de l’ONU, a également établi un lien entre l’Inde et Israël, affirmant que les deux pays semblent agir « en impunité » sur la scène mondiale, ce qui, selon lui, pourrait ouvrir la voie à des actes d’agression éhontés.

“Il y a toujours un danger que l’Inde outrepasse ce sentiment d’impunité et fasse quelque chose de stupide contre le Pakistan”, a déclaré Akram.

Le diplomate pakistanais a averti que cette confiance perçue parmi les dirigeants indiens, renforcée par le statut de puissance croissante de la nation et par les liens croissants avec l’Occident et les pays de la région, y compris les principales nations musulmanes, engendre l’idée « dangereuse » selon laquelle « personne ne viendra en aide au Pakistan ». en situation de crise. »

“C’est une perception erronée”, a affirmé Akram. “Nous pensons que nous entretenons encore des relations politiques, militaires et économiques suffisamment étroites avec les pays du Golfe, malgré leur dépendance à l’égard du marché indien, et je pense que ce serait une erreur de croire que le monde islamique ne soutiendra pas l’intégrité territoriale et la souveraineté du Pakistan. “

Cette menace apparente, aggravée par une montée indiscutable de l’activité militante ayant désormais un effet profond sur la stabilité régionale, pourrait ne faire qu’empirer avec le temps si elle n’est pas corrigée, a prévenu Akram.

Un policier des frontières pakistanais au poste frontière de Torkham entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans la province de Nangarhar, le 6 décembre 2023. Bien que le Pakistan entretienne depuis longtemps des liens avec les talibans afghans qui dirigent désormais le pays voisin,…

Le Pakistan, en particulier, a souffert d’une vague de violence lancée par des groupes comme le TTP, les séparatistes baloutches et d’autres groupes militants, dont l’État islamique (EI), contre des cibles militaires et civiles. L’Inde continue également de faire face à une insurrection menée par divers groupes dans le Cachemire sous administration indienne, bien que les troubles aient diminué depuis la décision de New Delhi de révoquer le statut semi-autonome de l’État en 2019, une décision confirmée le mois dernier par le plus haut tribunal du pays.

“Les efforts se poursuivent pour l’assaut final contre le terrorisme, son écosystème et la guerre par procuration impie parrainée par un pays voisin”, a déclaré vendredi le lieutenant-gouverneur indien du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, lors d’une cérémonie marquant le 75e jour de la République du pays. par le Press Trust of India.

“Nous avons essayé de créer un nouveau Jammu-et-Cachemire”, a ajouté Sinha, “qui a le pouvoir, la force de la spiritualité, des installations et une réponse modernes et scientifiques”.

New Delhi a présenté cette décision et la répression de la dissidence qui l’accompagne au Cachemire comme une victoire contre le terrorisme et une étape cruciale vers le progrès dans l’État. Islamabad considère cette décision comme une violation unilatérale des efforts internationaux visant à trouver une solution durable à la question du statut politique du Cachemire.

Pendant ce temps, le sort de Gaza est également en jeu alors qu’Israël et son allié, les États-Unis, présentent des visions divergentes sur l’avenir du territoire contrôlé par le Hamas.

Et tandis qu’Akram a soutenu que les troubles qui se déroulaient autour de Gaza et au Moyen-Orient, auxquels ont participé directement d’autres acteurs non étatiques, pour la plupart des membres de « l’Axe de la Résistance » aligné sur l’Iran et qui comprend des recrues pakistanaises, étaient une question distincte de face aux insurrections qui sévissent en Asie du Sud, il a affirmé que seul un cessez-le-feu dans la guerre actuelle entre Israël et le Hamas pourrait arrêter la voie vers une escalade.

“C’est quelque chose que nous craignions”, a déclaré Akram. “Par conséquent, il est impératif que nous mettions fin à la guerre à Gaza, car cela pourrait alors avoir un impact positif en termes d’extinction des flammes qui éclatent actuellement.”

Mais une résolution pacifique reste insaisissable car Israël et le Hamas restent engagés dans leurs campagnes militaires respectives, promettant de persévérer jusqu’à la victoire.

“Il faut regarder la situation actuelle”, a déclaré Akram. “Nous vivons une époque dangereuse.”