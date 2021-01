Debretsion Gebretsion mène une campagne militaire contre les forces du gouvernement fédéral au Tigray

Les forces éthiopiennes et érythréennes ont mené une « guerre dévastatrice et génocidaire » dans la région éthiopienne du Tigray, a déclaré le chef déchu de la région.

Debretsion Gebremichael a exhorté la communauté internationale à enquêter sur les atrocités présumées.

Le gouvernement éthiopien a déclaré que ses allégations étaient « infondées » et que ses forces étaient coupables de « crimes horribles ».

Le conflit a éclaté en novembre après que les forces de M. Debretsion ont capturé les bases militaires du gouvernement éthiopien à Tigray.

Le Premier ministre éthiopien Abiy a répondu en ordonnant une offensive terrestre et aérienne, qui a conduit ses troupes à capturer la capitale régionale, Mekelle, le 28 novembre.

M. Debretsion a fui la capitale avec des combattants de son Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et a juré de résister au contrôle fédéral sur la région.

Le conflit a entraîné le déplacement d’environ deux millions de personnes, soit un tiers de la population de Tigray.

Qu’a dit exactement le chef du TPLF?

C’était la première fois en plus de deux mois que M. Debretsion s’exprimait en public. Un enregistrement audio de ses commentaires, d’une durée d’environ 20 minutes, a été diffusé sur un compte Facebook géré par un média TPLF.

« Une guerre dévastatrice et génocidaire a été menée contre le peuple du Tigré parce qu’il s’est fermement battu pour son droit à l’autodétermination et qu’il a tenu des élections démocratiques. L’invasion et le massacre se sont poursuivis. La lutte du peuple du Tigray se poursuit également » m’a dit.

M. Debretsion a également allégué des incidents généralisés de meurtre, de viol, de torture et de famine.

On ne sait pas quand l’enregistrement a été réalisé, mais il a mentionné les meurtres d’autres dirigeants du TPLF, ce qui suggère qu’il était récent.

M. Debretsion est recherché par le gouvernement pour trahison.

Les autorités éthiopiennes ont annoncé au début du mois que plusieurs membres de haut rang du TPLF, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères éthiopien Seyoum Mesfin, avaient été tués dans le conflit.

M. Debretsion a déclaré que le TPLF avait subi des revers parce que «quatre gouvernements» se battaient contre lui au Tigray.

«Abiy Ahmed a invité les forces, y compris l’armée érythréenne, et elles massacrent la population du Tigray.

« Les atrocités devraient faire l’objet d’une enquête et toutes les poursuites judiciaires devraient être engagées contre les forces d’invasion », a-t-il déclaré.

Les gouvernements érythréen et éthiopien ont précédemment nié que les troupes érythréennes soient impliquées dans le conflit.

Mais le département d’Etat américain a déclaré la semaine dernière que les troupes érythréennes se trouvaient au Tigray et qu’elles devraient se retirer immédiatement.

Des «rapports crédibles» ont fait état de leur implication dans des violations des droits humains, y compris des violences sexuelles et des pillages, a indiqué le département d’État.

M. Debretsion n’a pas nommé les autres pays prétendument impliqués dans le conflit. La Somalie a précédemment nié que ses troupes se soient battues aux côtés des forces éthiopiennes au Tigray.

Le TPLF avait également précédemment allégué que des drones des Émirats arabes unis (EAU) étaient utilisés pour frapper ses forces, mais l’Éthiopie a nié que l’État du Golfe soit impliqué dans le conflit.

Quelle a été la réaction du gouvernement aux allégations de génocide?

Une porte-parole de M. Abiy, Billene Seyoum, a déclaré à la BBC qu’elle ne pouvait pas « parler des illusions de la page Facebook d’une clique criminelle ».

<< En ce qui concerne les opérations relatives à l'état de droit, la clique criminelle et ses mandataires internationaux ont tenté de détourner l'attention de la communauté internationale en [making] des allégations non fondées de génocide dès novembre pour dissimuler les crimes horribles du TPLF », a déclaré Billene Seyoum.

La communauté internationale et les médias doivent soutenir les efforts du gouvernement pour traduire le TPLF en justice « au lieu de les couvrir », a-t-elle ajouté.

Quelle est la gravité du conflit?

Il a été difficile de vérifier les informations sur les atrocités présumées en raison des restrictions des médias et d’une panne de communication dans les zones touchées par le conflit dans la région montagneuse.

Cependant, les agences humanitaires et les organismes de défense des droits ont signalé le meurtre de civils, ainsi que des dégâts et des pillages généralisés de maisons, d’entreprises, d’hôpitaux et de magasins d’alimentation.

Un responsable du gouvernement, cité dans une copie divulguée de notes prises lors d’une réunion de travailleurs humanitaires, a déclaré que « des centaines de milliers de personnes pourraient mourir de faim » et que certaines personnes étaient déjà mortes.

Le gouvernement a déclaré qu’il faisait de son mieux pour livrer de la nourriture aux gens.

Quel est le contexte du conflit?

Des bâtiments du centre agricole de Tigray, au Tigray, ont été bombardés en novembre

Outre le pouvoir au Tigray, le TPLF était le parti dominant dans un gouvernement de coalition au niveau fédéral jusqu’à ce que M. Abiy prenne ses fonctions en 2018, à la suite de manifestations de masse contre son régime autoritaire.

Le parti a organisé des élections à Tigray en septembre dernier, au mépris d’une décision au niveau fédéral de reporter tous les scrutins en raison de l’épidémie de coronavirus.

M. Abiy a alors accusé le TPLF d’être illégalement au pouvoir, alors qu’il l’accusait de diriger un gouvernement «illégitime» qui n’avait plus mandat de gouverner.

Les tensions se sont intensifiées et des combats ont éclaté début novembre.