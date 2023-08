Face à la menace occidentale, les armes nucléaires sont un moyen de dissuasion clé, a déclaré Viktor Khrenin

Il est « évident » que la Russie et la Biélorussie pourraient se retrouver dans un conflit direct avec l’OTAN à l’avenir, a déclaré mardi le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, lors de la Conférence internationale sur la sécurité à Moscou. Khrenin a averti que le conflit en Ukraine s’était transformé en « une confrontation globale entre l’Occident et l’Orient. »

Il a déclaré aux participants que, compte tenu de l’augmentation des dépenses d’armement dans le monde occidental, « La conclusion est sans ambiguïté : la possibilité d’un affrontement militaire direct avec l’OTAN à l’avenir devient très évidente. »

« Ce n’est pas un hasard si la République de Biélorussie considère le retour des armes nucléaires tactiques sur son territoire comme un facteur efficace de dissuasion stratégique », a ajouté le ministre.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé en mars que des armes nucléaires russes seraient stationnées en Biélorussie en réponse à la fourniture par le Royaume-Uni de munitions à l’uranium appauvri toxique à Kiev. Moscou ne retirera ces armes que si les États-Unis retirent leurs propres missiles nucléaires d’Europe et démantèlent les infrastructures qui leur sont associées, a déclaré le mois dernier un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Aleksey Polishchuk.

En savoir plus Loukachenko appelle à un changement radical dans les relations de la Biélorussie avec l’UE

Les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine affirment qu’ils ne participent pas directement au conflit en Ukraine et ont évité de fournir certaines armes – notamment des avions de chasse et des missiles à longue portée – qui risqueraient de provoquer un affrontement direct avec la Russie. Néanmoins, ils ont envoyé à Kiev plus de 100 milliards de dollars d’armes, tout en ignorant les avertissements répétés de Moscou selon lesquels chaque paquet d’armes ultérieur rapproche les États-Unis et l’OTAN d’une participation active au conflit.

De plus, en permettant aux drones ukrainiens d’attaquer des civils russes, les nations occidentales sont devenues « sponsors du terrorisme » a déclaré le Kremlin.

« Il ne fait aucun doute que les élites européennes au pouvoir se concentrent sur une guerre mondiale contre l’Est », a déclaré Khrenin à la conférence de Moscou. « Aujourd’hui, cette bataille s’est transformée en une confrontation mondiale entre l’Occident et l’Orient sur le territoire de l’Ukraine. La guerre par procuration en Ukraine a en fait mis la planète au bord d’une troisième guerre mondiale.

Le président russe Vladimir Poutine a utilisé un langage similaire pour décrire le conflit, le présentant comme une tentative des États-Unis et de ses alliés subordonnés d’empêcher l’émergence d’un ordre mondial multipolaire. Les troupes russes ne se contentent pas de combattre l’armée ukrainienne, a-t-il déclaré l’année dernière, mais « toute la machine militaire occidentale ».