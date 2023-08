Une guerre des mots éclate à propos du plaidoyer de la Grande-Bretagne pour un accord de retour des migrants après le Brexit

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une guerre des mots a éclaté entre la Grande-Bretagne et l’UE au milieu des allégations selon lesquelles le bloc a rejeté l’appel de Rishi Sunak pour un accord sur le retour des demandeurs d’asile après le Brexit.

Mardi matin, il a été affirmé qu’un haut fonctionnaire de la Commission européenne avait déclaré au conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni plus tôt cette année qu’il n’y avait aucune perspective d’un tel accord.

Mais un porte-parole de la Commission européenne a qualifié les rapports de « incorrects ».

Les accords de retour sont considérés par certains comme essentiels pour résoudre la crise de la Manche et le Premier ministre espère conclure un accord avec l’UE qui permettrait à la Grande-Bretagne de renvoyer des personnes dans des pays européens où elles ont déjà demandé l’asile ou ont des liens.

Les temps a rapporté que les notes d’une réunion cet été entre le politicien allemand Bjoern Seibert, chef de cabinet de von der Leyen, et Sir Tim Barrow, conseiller britannique à la sécurité nationale et ancien ambassadeur auprès de l’UE, ont clairement indiqué que la commission n’était pas intéressée par un accord.

Selon le Courrier quotidienune note interne du gouvernement britannique disait: « Il (M. Seibert) a souligné que la Commission n’est pas ouverte à un accord de réadmission entre le Royaume-Uni et l’UE. »

Mais l’UE a catégoriquement démenti ces informations. Un porte-parole a déclaré: « Le rapport n’est pas correct, il (M. Seibert) n’a jamais dit cela. C’était une réunion interne et j’ai vérifié directement avec la source et il n’a jamais dit cela.

Rishi Sunak et Ursula von der Leyen (fil de sonorisation)

Will Quince, ministre britannique de la Santé, a déclaré que le Royaume-Uni prenait une série de mesures pour lutter contre l’immigration clandestine, interrogé sur les rapports et s’ils représentaient un revers pour le plan de M. Sunak visant à « arrêter les bateaux ».

« C’est un problème extrêmement complexe et difficile et celui que le Premier ministre a mis dans le cadre de ses cinq priorités et je sais que lui et son ministre de l’Intérieur sont déterminés à y remédier et à arrêter les bateaux », a-t-il déclaré à Sky News.

« En tant que ministre de la Santé, je n’aurai pas été au-dessus des détails des négociations avec le Union européenne . Mais si vous regardez les détails des discussions que nous avons avec la Turquie, avec l’Albanie et même les Français, elles commencent à porter leurs fruits, puis plus largement si vous regardez le facteur dissuasif, encore une fois, cela fait une différence.

Le Royaume-Uni a déjà conclu des accords de retour «étendus» avec l’Irak, l’Albanie, le Vietnam et le Pakistan – décrits par le gouvernement comme «quatre pays à volume élevé pour les arrivées de petits bateaux». Et un accord a été signé avec la Géorgie en janvier.

Les données publiées plus tôt ce mois-ci, cependant, ont montré que les Afghans constituent désormais la plus grande nationalité des arrivées de petits bateaux, à 20 %.

Quelque 898 demandeurs d’asile sont arrivés au Royaume-Uni depuis ce pays déchiré par la guerre jusqu’à présent cette année, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur jusqu’à la fin mars.

La Grande-Bretagne a également un plan controversé pour envoyer les demandeurs d’asile qui arrivent par petit bateau au Rwanda, bien qu’il ait été retardé par des contestations judiciaires.

Un groupe de personnes considérées comme des migrants est amené à Douvres sur un navire des forces frontalières le 21 juillet 2023 (fil de sonorisation)

Un accord avec l’UE est considéré comme important en raison du grand nombre de personnes effectuant le dangereux voyage à travers la Manche depuis la France.

Le président français Emmanuel Macron avait déjà rejeté un accord bilatéral avec le Royaume-Uni et insisté sur le fait que tout accord devait être conclu à l’échelle de l’UE.

Un accord entre les deux parties obligerait également la Grande-Bretagne à partager le fardeau de l’Europe de réinstaller des centaines de milliers de migrants entrant dans le bloc par des moyens irréguliers.

Lors d’un sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik, en Islande, en mai, M. Sunak a semblé gagner le soutien de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour un accord qui verrait les deux parties travailler plus étroitement ensemble sur la migration illégale – y compris un accord de retour.

Les travaillistes ont également déclaré qu’ils chercheraient à négocier un nouvel accord de retour avec l’UE s’il remporte les prochaines élections.

La nouvelle guerre des mots a éclaté quelques jours seulement après la mort de six personnes après que leur bateau a chaviré dans la Manche après être parti de France. Des dizaines de personnes ont été secourues lors d’une opération impliquant les autorités françaises et britanniques après qu’un bateau a eu des difficultés dans l’eau samedi matin.

Les récits des survivants du naufrage indiquent qu’au moins 65 personnes ont pris la mer dans le bateau qui a coulé et environ 58 personnes ont été secourues, dont plusieurs ont été ramenées. canots de sauvetage sur des brancards.

Asli Tatliadim, responsable des campagnes chez Refugee Action, a déclaré que l’incident était « prévisible et inévitable » car les « politiques de dissuasion hostiles du gouvernement sont conçues pour empêcher les gens d’entrer et non pour assurer leur sécurité ».

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que les morts étaient « dévastatrices », mais un rappel des dangers « extrêmes » de la traversée de la Manche et de la nécessité de « briser le modèle commercial des passeurs et d’arrêter les bateaux ».

Quelque 111 personnes ont été détectées lundi en train de traverser la Manche dans de petites embarcations, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Le nombre cumulé d’arrivées de petites embarcations en 2023 s’élève désormais à un total provisoire de 16 790. Le nombre total d’arrivées l’an dernier était de 45 755.