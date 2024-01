Une guerre avec le Hezbollah est-elle la prochaine étape ? Craintes croissantes concernant la guerre entre Israël et le Hamas

Washington a dépêché le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres diplomates clés dans la région pour plusieurs réunions à enjeux élevés avec des dirigeants arabes et israéliens.

“C’est un moment de profonde tension pour la région”, a déclaré le chef du Département d’État aux journalistes à Doha le 7 janvier. “C’est un conflit qui pourrait facilement se métastaser, provoquant encore plus d’insécurité et de souffrances”.

Une guerre totale entre Israël et le Hezbollah – l’organisation militante chiite libanaise soutenue par l’Iran et désignée comme groupe terroriste par les États-Unis et le Royaume-Uni – serait dévastatrice pour les deux parties.

Le Hezbollah, considéré comme l’un des groupes non étatiques les plus lourdement armés au monde, disposerait, selon les estimations, de capacités militaires dix fois supérieures à celles du Hamas, et les guerres précédentes entre les deux se sont terminées sans victoire claire des deux côtés.

Le Liban, quant à lui, est en pleine crise économique et politique et son infrastructure n’est absolument pas préparée à une nouvelle guerre.