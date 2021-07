Une grotte calcaire préhistorique datant de plus de 11 000 ans découverte à Telangana

Une grotte calcaire préhistorique encore inconnue a été découverte dans les forêts d’Asifabad. Un organisme indépendant nommé PRIHAH (Institut public de recherche pour l’histoire, l’archéologie et le patrimoine) est à l’origine de cette découverte. Selon ces archéologues, la grotte remonte à des milliers d’années et a évolué vers sa forme actuelle sur une longue période de temps. Les bois de Telangana, selon les archéologues, sont un trésor de richesses géologiques cachées et précieuses. Ils ont arpenté la grotte avec l’aide du service des forêts.

Connue localement sous le nom de grotte Arjun Loddi, c’est l’un des trésors de la nature dans le district de Tiryani Mandal d’Asifabad, selon MA Srinivasan, secrétaire général de PRIHAH, qui a dirigé cette expédition.

Il a décrit la structure comme une grotte calcaire créée par un processus géologique qui a pris des millions d’années. Bien que le monde extérieur ne le sache pas, les tribus locales, les Gonds et les Pardhans vénèrent une création en pierre dans la grotte connue sous le nom de « stylo d’Arjun », a-t-il ajouté. À certaines occasions comme la récolte et d’autres festivals, la stalagmite à l’intérieur de la grotte est vénérée par ces tribus locales.

La grotte est située au cœur de la réserve de tigres de Kawal et n’est accessible que par un sentier de boue qui peut être parcouru par un véhicule à quatre roues depuis le bureau Mandal de Tiryani.

Chakilam Venugopal Rao, directeur général adjoint à la retraite du Geological Survey of India, qui a confirmé les preuves géologiques obtenues par PRIHAH, a déclaré que la grotte pourrait s’être développée à la suite de processus géologiques qui se sont produits il y a entre 1 25 000 et 11 000 ans. Au cours de l’époque néoprotérozoïque, les eaux souterraines ont érodé le calcaire existant dans la masse de la terre, donnant lieu à des grottes. Selon le secrétaire général, un examen complet des cavernes de Kurnool peut être utilisé pour estimer l’ancienneté de cet endroit pittoresque.

Alors que les cavernes de Kurnool ont été datées à l’aide de matériaux fossiles tels que des squelettes de rhinocéros, aucun fossile n’a encore été identifié dans les grottes d’Arjun Loddi, selon les experts. « La grotte est profonde et seule une petite fraction de celle-ci a été fouillée. Nous avons dû ramper à certains endroits. Nous espérons faire des découvertes supplémentaires et contribuer à notre connaissance du Telangana », a ajouté M. Srinivas.

