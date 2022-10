Une grimpeuse iranienne abandonne le hijab en “acte de défi” (VIDEO)

Elnaz Rekabi a fait le geste suite aux manifestations dans son pays natal

L’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi a fait la une des journaux en devenant la deuxième athlète féminine de son pays à concourir en public sans porter son foulard hijab traditionnel.

La femme de 33 ans est devenue virale pour son acte de défi, avec un clip la montrant escaladant un mur avec ses cheveux attachés en queue de cheval lors d’une apparition à la finale des championnats de la Fédération internationale d’escalade sportive dimanche.

Rekabi, une grimpeuse accomplie qui a remporté plus de 80 médailles au cours de sa carrière, a terminé quatrième de l’événement dans la capitale sud-coréenne.

Mais sa déclaration intervient au milieu de semaines de manifestations dans le pays conservateur persan, qui ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique.

Ce n’est que l’une des réalisations courageuses résultant du soulèvement national du peuple iranien. Elnaz Rekabi, dans un geste historique, a participé, de son propre choix, sans hijab obligatoire, aux finales asiatiques d’alpinisme. #مهسا_امینیpic.twitter.com/x2EojrbWsb – Dr Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) 16 octobre 2022

Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes sont tenues de porter le hijab en Iran.

Rekabi a été félicitée sur les réseaux sociaux pour son acte, mais des inquiétudes ont été exprimées quant aux répercussions possibles auxquelles elle pourrait être confrontée à son retour à la maison.

Même si elle s’appelait “audacieux,” “courageux” et “puissant,” il a également été prédit que Rekabi pourrait faire l’objet de poursuites.

Une journaliste iranienne, Sima Sabet, a déclaré que Rekabi avait fait une “déclaration très puissante”.

“Elle pourrait ne plus être autorisée à faire partie de l’équipe nationale, ou [might] être punie, mais elle a montré au monde à quoi ressemble une femme iranienne », Sabet ajouté.

Rekabi ne serait que la deuxième femme iranienne à concourir en public sans foulard après que le boxeur Sadaf Khadem soit devenu le premier en 2019.

Khadem est également entrée dans l’histoire en tant que première femme iranienne à remporter un match de boxe en battant Anne Chauvin en trois rounds, mais elle a décidé d’annuler son vol de France vers la capitale iranienne Téhéran après qu’un mandat aurait été émis contre son arrestation.

La Fédération iranienne de boxe a pris ses distances avec le match de Khadem.

Dans un communiqué, il a déclaré que “Comme la boxe féminine n’est pas un sport sanctionné par la Fédération de boxe de la République islamique d’Iran, l’organisation, l’entraînement et la participation à ce sport ne sont pas liés à cette fédération et relèvent de la responsabilité de l’organisateur et du participant.”

