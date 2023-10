Une grève syndicale interrompt le dernier match de la saison de Minnesota United à St. Paul – Twin Cities

Les travailleurs syndiqués de la section locale 745 de l’Alliance internationale des employés de scène de théâtre n’avaient pas fait grève depuis qu’ils avaient commencé à se syndiquer au Minnesota, il y a près de 15 ans.

Jusqu’à samedi.

Environ 40 membres du syndicat IATSE ont manifesté devant Allianz Field alors qu’environ 10 à 12 travailleurs syndiqués ne se sont pas présentés pour leur quart de travail dans le stade lors du dernier match de saison régulière de Minnesota United en MLS à St. Paul. Cette douzaine d’employés syndiqués servent de caméramans, d’opérateurs de rediffusion, de directeurs techniques et occupent d’autres rôles lors des matchs à domicile des Loons. On estime que 30 autres travailleurs de l’équipe de télévision ont honoré la grève et n’ont pas franchi la ligne de piquetage, ce qui a empêché la victoire 5-2 des Loons contre le Los Angeles Galaxy d’être diffusée sur le Season Pass d’Apple TV.

Le syndicat IATSE demande des augmentations de salaire annuelles d’environ 4 % et une contribution aux soins de santé de 50 $ par quart de travail pour chaque personne qui travaille à ces jeux. Avec moins de 20 jours de match, le coût total a été estimé à environ 12 000 $, selon Charlie Cushing, technicien audio et représentant commercial élu de la section locale 745 de l’IATSE.

Les employés du MNUFC ont rejoint la section locale de l’IATSE en 2022, et celle-ci a commencé à négocier un contrat en leur nom avec la direction des Loons en mars 2023. Après leur dernier cycle de négociations en septembre, Cushing a déclaré que le club avait qualifié leur contribution aux soins de santé de « demande scandaleuse ». .» Ils ont décidé de frapper samedi parce que c’était le dernier match de la saison et qu’ils voulaient prendre position lorsqu’ils avaient un certain poids.

« C’est insensé que nous ayons passé presque huit mois à négocier un contrat qui représente un total de 18 jours de travail par an », a déclaré Cushing.

Samedi matin, Cushing a déclaré qu’un contrat avait été envoyé à l’avocat du MNUFC, Littler Mendelson, pour être signé et pour que les employés retournent au travail, mais il a déclaré qu’ils n’avaient pas reçu de réponse.

Cushing a ajouté que ces travailleurs sont des pigistes qui gagnent environ 225 dollars par quart de travail sans avantages sociaux, et qu’ils recherchent une contribution aux soins de santé pour aider à combler un écart plus important en matière de dépenses. Les travailleurs ont cherché à se syndiquer, en partie parce qu’ils n’avaient pas reçu d’augmentation de salaire depuis des années. Cushing souligne que le propriétaire du MNUFC, Bill McGuire, a gagné la richesse nécessaire pour acheter la franchise de football grâce à son mandat de PDG de UnitedHealth Group, la plus grande compagnie d’assurance maladie aux États-Unis.

Un responsable du MNUFC a déclaré dimanche à Pioneer Press que le club ne ferait aucun commentaire sur les détails de cette situation. Le club a publié un communiqué concernant l’interruption de la diffusion du match samedi soir.

« Un groupe d’employés non-MNUFC qui sont responsables des éléments clés de la production de diffusion à Allianz Field ont choisi de ne pas travailler sur le match (de samedi) », indique le communiqué. « La décision de ces personnes aura un impact sur plusieurs domaines des capacités de production en direct. »

Cushing a déclaré que le syndicat s’était opposé au mandat du club pour les travailleurs, affirmant qu’ils avaient été classés comme employés par le ministère du Revenu du Minnesota il y a au moins deux ans. Ce ne sont pas des entrepreneurs indépendants, a-t-il déclaré. Ils sont devenus membres du syndicat grâce à un vote du Conseil national des relations de travail à l’été 2022. Il a ajouté que le MNUFC n’avait pas contesté le processus de syndicalisation.

« Nous voulons parvenir à un accord », a déclaré Cushing à Pioneer Press. « Nous ne cherchons pas à faire une proposition salariale draconienne qui soit hors de ce monde. Je ne pense pas que 12 000 $ en soins de santé représentent un chiffre énorme.

La section locale de l’IATSE a des contrats avec les Twins, Timberwolves, Wild, Bally Sports North, le Big Ten Network et d’autres sous-traitants en équipage, a déclaré Cushing. Ils ont voté contre un seul contrat récent avec Bally Sports North, mais ont accepté et ratifié une deuxième offre. L’accord Bally, a déclaré Cushing, prévoyait également des augmentations de salaire de 4 %.

Samedi, le MNUFC a réussi à réunir suffisamment d’équipe pour filmer et télécharger un flux sur MLSSoccer.com et des clips pour diffuser l’émission phare d’Apple TV et en ligne.