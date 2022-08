Une grève massive devrait ébranler une chaîne d’approvisionnement déjà fragile

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une grève des dockers dans le port le plus important du Royaume-Uni menace de porter un coup aux chaînes d’approvisionnement déjà sous le choc des perturbations pandémiques.

“Ce sera probablement une dépense que nous finirons par payer de la même manière qu’il y a eu beaucoup de coûts indirects du navire qui s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez”, a déclaré Gary Grant, fondateur du détaillant de jouets The Entertainer, à Bloomberg. d’une grève potentielle massive du port britannique de Felixstowe.

Environ 2 000 employés du port, le plus important du pays pour les importations et les exportations conteneurisées, devraient faire grève pendant huit jours, faisant craindre que la perturbation ne porte un nouveau coup dur à une économie confrontée à des problèmes d’inflation et à une éventuelle récession.

Le port gère environ un tiers du volume total de conteneurs du pays et est la plaque tournante la plus importante pour le commerce du pays avec l’Asie, et a fait des progrès pour inverser les problèmes de temps d’arrêt qui ont été provoqués par la pandémie au cours des deux dernières années. Mais ces progrès seraient menacés par la grève, des estimations indiquant qu’il pourrait falloir jusqu’à 24 jours pour éliminer l’arriéré résultant du conflit de travail. Russell Group, une société de données et d’analyse, affirme que la grève pourrait retarder les échanges commerciaux de 800 millions de dollars.

Les compagnies maritimes prévoient déjà de se réorienter autour du port, mais de tels déplacements ajoutent du temps et des coûts. Il y a également des doutes que d’autres ports du pays soient équipés pour traiter un plus grand volume de commerce.

“Nous ferons bien sûr tout notre possible pour soutenir la chaîne d’approvisionnement britannique, même s’il faut comprendre que nous livrons actuellement des volumes record et qu’il y a une capacité de réserve minimale”, a déclaré DP World, une société qui possède le deuxième port du pays en Southampton, a déclaré à Bloomberg la semaine dernière.

Les travailleurs semblent prêts à faire grève malgré les appels de groupes extérieurs à régler le conflit de travail, le syndicat ayant récemment rejeté une offre d’augmentation de salaire de 8 % du port.

“Le port regrette l’impact que cette action aura sur les chaînes d’approvisionnement britanniques”, a déclaré la société, ajoutant que la grève ne ferait “aucun gagnant”.