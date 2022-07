Une grève massive des trains se poursuivra après l’échec des pourparlers, avec 40 000 travailleurs sur le point de quitter

Les NAVIGATEURS sont confrontés à plus de misère dans les voyages, car une grève dans 14 opérateurs ferroviaires se poursuivra la semaine prochaine.

Plus de 40 000 travailleurs de Network Rail feront grève mercredi prochain après l’absence d’avancée dans les pourparlers, a annoncé le syndicat RMT.

Une autre grève des trains devrait avoir lieu la semaine prochaine Crédit : Getty

Le mois dernier, des millions de personnes ont été invitées à rester chez elles alors que les débrayages des cheminots ont provoqué une semaine de chaos dans les navetteurs.

Le syndicat avait précédemment annoncé que les travailleurs feraient grève les 18 et 20 août au milieu d’une dispute furieuse sur les emplois, les salaires et les conditions de travail.

Les passagers ferroviaires sont maintenant prêts pour plus d’enfer de banlieue car RMT a confirmé que la grève du 27 juillet – la veille de l’ouverture des Jeux du Commonwealth à Birmingham – se poursuivra.

La Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA) a également annoncé une grève de ses membres à Avanti West Coast le même jour.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: “La grève aura lieu mercredi prochain comme prévu et nos membres sont plus déterminés que jamais à obtenir une augmentation de salaire décente, la sécurité de l’emploi et de bonnes conditions de travail.

“Network Rail n’a apporté aucune amélioration par rapport à son offre salariale précédente et les compagnies ferroviaires ne nous ont rien proposé de nouveau.

“En fait, Network Rail a fait monter les enchères, menaçant d’imposer des licenciements obligatoires et des réductions dangereuses de 50 % des travaux de maintenance si nous ne retirons pas notre action de grève prévue.

“Les sociétés d’exploitation ferroviaire ont mis sur la table les opérations réservées aux conducteurs tout en saccageant les conditions générales de nos membres.

“RMT continuera à négocier de bonne foi mais nous ne serons pas intimidés ou cajolés par qui que ce soit.

“Le gouvernement doit cesser son ingérence dans ce conflit afin que les employeurs du rail puissent parvenir à un règlement négocié avec nous.”

Transport for London (TfL) a déclaré que bien que l’action revendicative n’implique pas son personnel, des perturbations sont attendues sur les lignes de métro District et Bakerloo, London Overground et la ligne Elizabeth, qui partagent toutes certaines sections de voie avec Network Rail.

Andy Lord, directeur de l’exploitation de TfL, a déclaré : “La prochaine grève entraînera des perturbations pour certains de nos clients, les services London Overground, Elizabeth line et London Underground étant affectés.

“J’encourage les clients à vérifier avant de voyager car les niveaux de service varient selon les modes de transport et les jours. Les voyages alternatifs, y compris les bus et autres lignes de métro, seront probablement beaucoup plus fréquentés que d’habitude.”

Cela survient après qu’Aslef a annoncé que les conducteurs de train de huit compagnies ferroviaires feraient grève les 23 et 30 juillet dans le cadre d’un différend sur les salaires.

Les conducteurs des trains Greater Anglia et Hull feront la grève le 23 juillet.

Et les travailleurs de Chiltern Railways, GWR, LNER, London Overground, Northern, Southeastern, TransPennine et West Midlands sortiront tous le 30 juillet.