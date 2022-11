Une grève contre une maternité ukrainienne tue un nouveau-né

La grève à Vilniansk, près de la ville de Zaporizhzhia, s’ajoute au bilan horrible subi par les hôpitaux et autres établissements médicaux – ainsi que leurs patients et leur personnel – lors de l’invasion russe qui entre dans son dixième mois cette semaine.

KYIV, Ukraine – Une attaque à la roquette a frappé la nuit une maternité d’un hôpital du sud de l’Ukraine, tuant un nouveau-né, ont annoncé mercredi les autorités ukrainiennes. La mère du bébé et un médecin ont été tirés vivants des décombres.

Le service d’urgence de l’État a d’abord déclaré qu’un bébé avait été tué et qu’une nouvelle mère et un médecin avaient été tirés des décombres, et qu’ils étaient les seules personnes dans le service à l’époque. Le service a précisé dans un message de suivi sur Telegram que la femme secourue était la mère du nouveau-né.