Une grève chez Boeing semble de plus en plus probable. Le président du syndicat s’attend à ce que les salariés rejettent l’offre de contrat

Le risque d’une grève chez Boeing semble augmenter, alors que les ouvriers de l’usine se plaignent d’une offre de contrat qui leur syndicat a négocié avec le constructeur aéronautique géant.

Le président du syndicat local qui représente 33 000 travailleurs de Boeing a prédit qu’ils voteraient contre un accord qui comprend des augmentations de 25 % sur quatre ans et une promesse que le prochain nouvel avion de la société sera construit par des membres du syndicat dans l’État de Washington.

« La réponse des gens est que ce n’est pas suffisant », a déclaré Jon Holden, le président de la section locale du syndicat, au journal The Seattle Times.

Les membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale de la région de Seattle et les machinistes d’autres sites de Washington et de Californie doivent voter jeudi sur l’offre de Boeing et, s’ils la rejettent, sur la possibilité de se mettre en grève à partir de vendredi.

Les membres du syndicat se sont plaints de l’accord sur les réseaux sociaux. Des centaines d’entre eux ont manifesté pendant une pause déjeuner dans leur usine d’Everett, dans l’État de Washington, en scandant : « Grève ! Grève ! Grève ! », selon le Seattle Times.

Holden, qui s’est joint au comité de négociation du syndicat pour approuver à l’unanimité le contrat, a déclaré au journal qu’il ne croyait pas pouvoir obtenir les votes nécessaires pour ratifier le contrat proposé.

Boeing n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Contrairement aux grèves dans les compagnies aériennes, qui sont très rares, une grève chez Boeing n’aurait pas d’effet immédiat sur les consommateurs. Elle n’entraînerait pas d’annulation de vols. Elle entraînerait cependant l’arrêt de la production et laisserait Boeing sans avions à livrer aux consommateurs. les compagnies aériennes qui les ont commandés.

Dimanche, l’entreprise et le syndicat local, IAM District 751, ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord provisoire qui comprenait une augmentation salariale de 25 % et éviterait une suspension des travaux sur les plans de constructiony compris le 737 Max et le plus gros avion à fuselage large 777.

L’accord ne répond pas aux revendications initiales du syndicat, qui demandait une augmentation des salaires de 40 % sur trois ans et le rétablissement des retraites traditionnelles, supprimées lors des concessions syndicales il y a dix ans. Les travailleurs recevraient un paiement forfaitaire de 3 000 dollars, des cotisations plus élevées aux comptes de retraite et l’engagement de travailler sur le prochain avion de Boeing.

Holden a déclaré dans un message adressé aux membres lundi : « Nous avons obtenu tout ce que nous pouvions dans le cadre des négociations, à part la grève. Nous avons recommandé l’acceptation, car nous ne pouvons pas garantir que nous obtiendrons davantage par une grève. »

Une grève ajouterait à Des déboires chez BoeingL’entreprise, dont le siège social est à Arlington, en Virginie, a perdu 27 milliards de dollars depuis le début de 2019 et tente de résoudre d’énormes problèmes dans la fabrication d’avions et dans ses activités de défense et d’espace. nouveau PDG est en poste depuis un peu plus d’un mois.

Les actions de Boeing étaient en baisse de 3% dans les échanges de l’après-midi.