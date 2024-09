Une grève aggraverait la situation turbulente chez Boeing

Une grève des 33 000 ouvriers d’usine L’abandon de ces deux usines, qui assemblent certains des avions les plus vendus de Boeing, constituerait un nouveau coup dur pour une entreprise dont les résultats et la réputation ont été largement entachés cette année.

5 janvier – Un panneau de fuselage recouvrant une sortie de secours inutilisée s’envole Un Boeing 737 Max 9 d’Alaska Airlines sept minutes après son décollage de Portland, dans l’Oregon. L’explosion a laissé un trou béant dans l’avion. La perte rapide de pression de la cabine a créé une décompression si violente qu’elle a ouvert la porte du cockpit et arraché le casque du copilote. Les masques à oxygène sont tombés du plafond et les pilotes ont effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité, aucun des 171 passagers et six membres d’équipage n’ayant été sérieusement blessés.

6 janvier – La Federal Aviation Administration (FAA) immobilise tous les 737 Max 9 aux États-Unis

24 janvier — La FAA autorise les compagnies aériennes à reprendre leurs vols une fois qu’elles ont terminé les inspections obligatoires des bouchons de porte de leurs flottes, mais production de bouchons des nouveaux avions Boeing 737 Max jusqu’à ce que l’agence soit convaincue que les procédures de contrôle de qualité requises sont suivies.

6 février – Le National Transportation Safety Board déclare que quatre boulons qui aident à fixer les bouchons de porte aux cadres des Max 9 manquaient de l’avion d’Alaska Airlines avant son décollage de Portland. Le bouchon, normalement scellé, a été ouvert pour des travaux de réparation, puis refermé dans une usine Boeing.

26 février – Un rapport commandé par le Congrès en 2020 après deux accidents mortels Une enquête sur les Boeing 737 Max révèle des problèmes dans la culture de sécurité de l’entreprise. Des experts extérieurs affirment que les employés craignent de soulever des problèmes de qualité auprès de leurs supérieurs, sans risquer de représailles.

4 mars – La Federal Aviation Administration (FAA) déclare qu’un audit de la fabrication du 737 Max a révélé « de multiples cas » où Boeing et son fournisseur clé Spirit AeroSystems n’ont pas réussi à s’assurer normes de qualité ont été rencontrés.

25 mars – Boeing David Calhoun, PDG Il a annoncé qu’il démissionnerait d’ici la fin de l’année. Deux autres hauts responsables quitteront leurs fonctions dans le cadre d’un remaniement de la direction.

4 avril – Alaska Airlines déclare que Boeing lui a payé 160 millions de dollars en « compensation initiale » pour l’explosion du bouchon de porte et l’immobilisation de la flotte Max 9 du transporteur en janvier.

17 avril – Le Sénat tient audiences consécutives Boeing ne compromet pas la sécurité de ses installations de production. Un ingénieur témoigne que l’entreprise aéronautique, en se précipitant pour produire le plus d’avions possible, prend des raccourcis qui pourraient conduire à la destruction des avions. Les membres du groupe d’experts qui a produit le rapport de février partagent leurs conclusions sur les représailles présumées contre les lanceurs d’alerte.

14 mai – Le ministère de la Justice accuse Boeing d’avoir violé un accord qui a permis à l’entreprise d’éviter des poursuites pénales après les accidents mortels impliquant son avion 737 Max en 2018 et 2019 qui ont tué 346 personnes.

5 juin – Deux pilotes d’essai de la NASA décollent à bord La capsule Starliner de Boeing pour la Station spatiale internationale, la première à faire voler le nouveau vaisseau spatial après des années de retard. Butch Wilmore et Suni Williams devaient passer un peu plus d’une semaine dans le laboratoire en orbite, mais problèmes avec le système de propulsion de la capsule inciter la NASA et Boeing à retarder le vol de retour à plusieurs reprises.

18 juin – Le PDG de Boeing, Calhoun, s’excuse auprès des familles des victimes du crash lors de sa comparution devant une sous-commission du Sénat pour interrogatoire. audience contentieuseCertains sénateurs l’accusent de privilégier les profits au détriment de la sécurité, de ne pas protéger les lanceurs d’alerte et d’être trop bien payé.

7 juillet – Boeing accepte de plaider coupable Les parents de certaines victimes du crash estiment que l’accord de plaidoyer est trop clément et qu’ils demanderont à un juge de le rejeter.

31 juillet – Boeing nomme Robert « Kelly » Ortberg, vétéran de l’industrie aérospatiale, au poste de directeur général. prochain directeur généralLe même jour, la société annonce une perte de plus de 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre en raison d’une baisse des revenus.

20 août – Responsables fédéraux de la sécurité exiger des inspections des sièges du cockpit des Boeing 787 Dreamliners après que l’un des jets a plongé lorsque le siège du capitaine a basculé vers l’avant sans avertissement et a déconnecté le système de pilotage automatique de l’avion.

24 août – La NASA décide qu’il est trop risqué de ramener deux astronautes sur Terre dans la capsule Starliner de Boeing et le duo devra attendre l’année prochaine pour un retour à la maison avec SpaceX, transformant ce qui aurait dû être un vol d’essai d’une semaine dans un voyage qui durera plus de huit mois.

8 septembre – Boeing et son plus grand syndicat annoncent avoir conclu un accord sur un nouveau contrat qui donnerait à 33 000 travailleurs de l’assemblage d’avions 25% d’augmentation de salaire L’offre a duré quatre ans et garantit que le prochain avion de ligne de la compagnie sera construit par des travailleurs syndiqués de l’État de Washington. Les travailleurs critiquent immédiatement cette offre.

12 septembre – Les membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale votent pour savoir s’ils acceptent le contrat proposé et, dans le cas contraire, s’il faut faire grève à partir de vendredi.