Une grenouille glisse sur le dos d’un serpent dans cette vidéo époustouflante

Nous vivons dans un monde numérique où nous voyons beaucoup de vidéos de différentes parties du monde. Parfois, ils sont amusants, mais il y a aussi des moments où ils font peur. Dans un cas similaire, l’utilisateur de Twitter, Sanjay Kumar, a publié une vidéo effrayante où l’on peut voir une grenouille glisser très courageusement sur le dos d’un serpent. “Le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais le courage est le courage d’affronter la peur devant soi”, lit-on dans la légende de la vidéo.

La courte vidéo de 10 secondes montre une grenouille chevauchant un serpent. Il est considéré comme un cas classique de “gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches”. La grenouille est assise sur le dos pendant que le serpent se fraye un chemin dans l’herbe. Regardez la vidéo :

साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय सामने होते हुए भी दृढ़ता से सामना करना ही साहस है ..! pic.twitter.com/2Xz6dEJKhG— Sanjay Kumar, Dy. Collectionneur (@dc_sanjay_jas) 25 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir 12,8 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, dans une autre histoire de serpent, un compte Instagram nommé Snakes of India a partagé une vidéo dans laquelle le reptile semble se tenir debout tout seul. La vidéo montre la même chose et cela aussi sur le toit de la maison. La vidéo a reçu plus de 2 lakh vues. Le compte Instagram est connu pour ne publier que des vidéos de serpents de tout le pays. Plus tôt, il y a quelques mois, une vidéo a été partagée par eux qui montre une grenouille taureau mangeant un serpent et elle a dépassé les 4 millions de vues.

L’un des utilisateurs a déclaré: «Observation incroyable. La musique ajoute à l’intensité », tandis que l’autre a écrit : « Comment est-ce même possible ? Un autre a dit : « Énorme ouaouaron mangeant un serpent. WOW!” Un autre a dit: “Les animaux à sang froid sont des putains d’hommes bizarres.”

