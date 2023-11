Une grenade réelle dans un cadeau d’anniversaire tue un assistant du chef militaire ukrainien

Chastiakov avait reçu un coffret cadeau contenant de l’alcool et six grenades, ont indiqué des responsables.



Kyiv, Ukraine

CNN

—



Un assistant du commandant en chef de l’armée ukrainienne a été tué après avoir reçu comme cadeau d’anniversaire une grenade réelle qui a immédiatement explosé par son fils de 13 ans.

Le major Gennadiy Chastyakov, qui a servi comme assistant de Valéry Zaloujnyavait reçu lundi d’un collègue pour son anniversaire un coffret cadeau contenant plusieurs grenades « modèle occidental », a écrit le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko, sur Telegram.

Le fils de Chastiakov, âgé de 13 ans, a alors ramassé l’une des grenades et a commencé à faire tourner l’anneau, a écrit Klymenko. Alors que Chastiakov lui prenait la grenade, l’anneau a été retiré et l’arme a explosé.

Zaluzhny, le chef de l’armée ukrainienne, a écrit sur Telegram que son « assistant et ami proche » est mort « dans des circonstances tragiques ».

La police a trouvé cinq autres grenades non explosées dans l’appartement, a indiqué Klymenko.

La police régionale de Kiev a indiqué que le fils de l’assistant avait été grièvement blessé par l’explosion et qu’il était actuellement soigné.

Selon Klymenko, la police a identifié le « camarade militaire » qui a offert le cadeau à Chastiakov et a trouvé deux grenades similaires lors d’une perquisition dans son bureau.

La police a déclaré qu’une procédure pénale avait été engagée et qu’une enquête était en cours, bien que le ministère ukrainien de l’Intérieur ait déclaré plus tard qu’il considérait la mort comme un « accident », sur la base d’informations préliminaires.

“D’après les informations dont nous disposons actuellement, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un accident, d’une manipulation négligente des munitions”, a déclaré Mariana Reva, porte-parole du ministère de l’Intérieur, à la télévision nationale.

“Il est possible que l’affaire soit reclassée sur la base des preuves recueillies.”

Le cadeau « se présentait sous la forme d’un coffret contenant une bouteille d’alcool et six grenades à l’intérieur », a expliqué Reva.

Elle a déclaré que le collègue “a présenté ces grenades à un collègue en lui faisant remarquer qu’il s’agissait de grenades de combat”.

“Malheureusement, le défunt n’a pas pris ces propos au sérieux”, a ajouté Reva.

Klymenko a aidé Zaluzhny alors que le chef militaire dirigeait les troupes ukrainiennes dans la guerre contre la Russie.

Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images/Fichier Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny, a déclaré que son assistant était un “ami proche”.

“Dès le début de l’invasion à grande échelle, (Gennadiy) a été pour moi une épaule fiable, consacrant entièrement sa vie aux forces armées ukrainiennes et à la lutte contre l’agression russe”, a écrit le chef militaire sur Telegram.

L’assistant avait une femme et quatre enfants ; Outre les blessures du fils, sa fille a subi des blessures mineures, selon Reva.

Zaluzhny s’est retrouvé ces derniers jours dans une divergence d’opinion publique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a contesté la description de l’état de guerre faite par son commandant en chef.

Zaluzhny a déclaré à The Economist que « nous avons atteint un niveau technologique qui nous met dans une impasse » et « il n’y aura probablement pas de percée profonde et belle », des commentaires contre lesquels le bureau de Zelensky s’est rapidement opposé.