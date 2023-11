Une “grenade parmi les cadeaux d’anniversaire” tue un conseiller du chef militaire ukrainien | Ukraine

Un proche conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne a été tué après l’explosion d’une grenade parmi ses cadeaux d’anniversaire, selon des responsables.

“Dans des circonstances tragiques, mon assistant et ami proche, le major Gennadiy Chastiakov, a été tué… le jour de son anniversaire”, a déclaré lundi le général Valery Zaluzhny sur Telegram, affirmant qu’un “engin explosif inconnu avait explosé dans l’un de ses cadeaux”.

La mort de Chastiakov a été initialement signalée comme un assassinat présumé utilisant un cadeau piégé jusqu’à ce que de plus amples détails soient révélés. Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Igor Klymenko, a publié un communiqué affirmant que Chastiakov avait montré à son fils une boîte contenant des grenades qu’il avait reçues en cadeau.

« Au début, le fils a pris la munition dans ses mains et a commencé à faire tourner la bague. Ensuite, le militaire a retiré la grenade des mains de l’enfant et a tiré sur l’anneau, provoquant une explosion tragique », a déclaré Klymenko.

La police a identifié un camarade militaire qui avait offert le cadeau, a déclaré Klymenko, et a saisi deux grenades similaires. Une enquête était en cours.

La police ukrainienne a déclaré que le fils de 13 ans avait également été grièvement blessé. Ukrainska Pravda a rapporté que l’épouse de Chastiakov aurait déclaré que la grenade se trouvait dans un sac-cadeau que son mari avait ramené à la maison. Certains rapports suggèrent que la vraie grenade faisait partie des cadeaux fantaisie en forme de grenades.

Chastiakov avait laissé une femme et quatre enfants, a déclaré Klymenko. Zaloujny a ajouté que depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, Chastiakov « consacrait pleinement sa vie aux forces armées ukrainiennes et à la lutte contre l’agression russe ».

Lundi également, les forces ukrainiennes ont déclaré avoir réussi à détruire un navire russe dans le chantier naval de Kertch, en Crimée annexée, et le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu’il ne pensait pas que le moment était venu pour le pays d’organiser des élections, au milieu d’un débat couvant sur la possibilité d’un scrutin présidentiel en 2024.

Toutes les élections, y compris le scrutin présidentiel qui doit avoir lieu au printemps prochain, sont techniquement annulées en vertu de la loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre l’année dernière.

“Nous devons décider que l’heure est désormais à la défense, à l’heure de la bataille, dont dépend le sort de l’État et du peuple”, a déclaré Zelenskiy dans son discours quotidien. Il a déclaré que le moment était venu pour le pays d’être uni et non divisé, et a ajouté : « Je pense que ce n’est pas le moment des élections. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré la semaine dernière que Zelenski se demandait s’il serait possible d’organiser des élections l’année prochaine, compte tenu de l’invasion. Il a averti que le scrutin serait difficile à organiser en raison du grand nombre d’Ukrainiens à l’étranger et des soldats combattant sur le front.

Les élections législatives qui auraient dû avoir lieu le mois dernier ont déjà été annulées à cause de la guerre.

Zelenskiy, élu en 2019, s’est déclaré en septembre « prêt » à organiser des élections si nécessaire et était favorable à l’autorisation d’observateurs internationaux pour surveiller le vote.

La cote de popularité du dirigeant ukrainien a grimpé en flèche après le début de la guerre, mais certaines divisions sont apparues. L’ancien conseiller présidentiel Oleksiy Arestovych a annoncé cette semaine qu’il se présenterait contre son ancien patron après avoir critiqué la lenteur de la contre-offensive du pays.

La ligne de front tentaculaire entre les deux belligérants a à peine bougé depuis près d’un an, malgré une contre-offensive ukrainienne lancée en juin.

Le président ukrainien a régulièrement rencontré les dirigeants occidentaux pour tenter de renforcer leurs défenses aériennes et d’éviter la lassitude internationale face au conflit, qui dure maintenant depuis plus de 600 jours.

Zelenskiy a également été contraint de nier que le conflit soit dans une impasse, mais a admis dimanche qu’il était arrivé à une « situation difficile ».