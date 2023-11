Une grenade offerte dans un cadeau d’anniversaire tue un assistant du commandant en chef ukrainien

Chastiakov était « une épaule fiable pour moi » depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, a écrit Zaluzhny. « Les raisons et les circonstances [surrounding his death] sera établie lors de l’enquête préliminaire », a-t-il écrit.

“Il a sorti un coffret cadeau contenant des grenades et a commencé à faire une démonstration d’une des munitions à son fils”, a-t-il déclaré. Son fils commença à tordre l’un des anneaux de grenade. Chastiakov aurait repris la munition et tiré lui-même l’anneau, a écrit Klymenko.

Le média a rapporté que le cadeau inclurait des bouteilles d’alcool et des verres en forme de grenades et que l’explosion mortelle s’est produite alors que Chastiakov tentait de l’ouvrir. Photos accompagnant le poste montrez les débris entourant les sacs-cadeaux alignés sur le sol à côté d’un canapé.

“Je prie Dieu pour qu’il s’agisse d’une coïncidence tragique et non d’une attaque ciblée”, a écrit Dana Yarova, membre du conseil anti-corruption du ministère de la Défense.

Beaucoup considèrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Zaluzhny comme des rivaux politiques. Ces derniers jours, cette prétendue discorde a retenu davantage l’attention après Zaluzhny a écrit dans un essai pour The Economist que la Russie et l’Ukraine étaient toutes deux dans une « impasse » dans la guerre et que de nouvelles technologies seraient nécessaires pour garantir des progrès. Zelensky a publiquement exprimé son désaccord avec cette évaluation.