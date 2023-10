MANAUS (AP) — Le fleuve Negro, le principal affluent qui traverse l’Amazonie brésilienne, a atteint des niveaux historiquement bas, révélant des sculptures millénaires auparavant cachées sous l’eau.

Les gravures profondément gravées dans la roche noire le long des berges de la rivière représentent des visages humains, des animaux et d’autres personnages, et on pense qu’elles datent de 1 000 à 2 000 ans, ont indiqué les archéologues.

“Ils nous permettent de comprendre le mode de vie des populations préhistoriques”, a déclaré Jaime de Santana Oliveira, archéologue à l’Institut national du patrimoine historique et artistique du Brésil.

Les scientifiques pensent que d’autres roches du site ont été utilisées pour aiguiser des flèches et des outils en pierre.

Le site archéologique de Ponto das Lajes est situé dans la zone rurale de Manaus, la plus grande ville et capitale de l’État d’Amazonas. De là, les habitants et les touristes peuvent observer la « rencontre des eaux », qui se produit lorsque la rivière Negro sombre, de couleur Coca-Cola, et la rivière Solimoes, de couleur pâle et argileuse, convergent sans fusionner et sont parallèles l’une à l’autre sur plusieurs kilomètres.

Les pétroglyphes ont été repérés pour la première fois en 2010, lorsqu’une autre grave sécheresse a frappé la région, mais n’avaient plus été observables depuis lors, avant la sécheresse actuelle.

Le faible niveau des rivières en Amazonie a transformé des rivières autrefois navigables en bancs de sable et de boue sans fin, laissant des centaines de communautés isolées. Les autorités publiques se sont démenées pour acheminer de la nourriture et de l’eau à ces communautés ces dernières semaines.

Plus tôt cette semaine, l’Associated Press a observé la livraison de produits de première nécessité. Les bateaux devaient accoster à des kilomètres de distance, obligeant les habitants, pour la plupart de petits agriculteurs et pêcheurs, à parcourir de longues distances.

Manaus et d’autres villes voisines connaissent des températures élevées et de fortes fumées provenant d’incendies déclenchés pour la déforestation et le défrichement des pâturages. La sécheresse est également la cause probable de la mort de dizaines de dauphins de rivière dans le lac Tefe, près du fleuve Amazone.

Les périodes de sécheresse font partie du régime climatique cyclique de l’Amazonie, généralement de mai à octobre. La sécheresse de cette saison a été plus sévère que d’habitude en raison de deux phénomènes climatiques : le réchauffement des eaux tropicales du nord de l’océan Atlantique et El Niño, le réchauffement des eaux de surface dans la région du Pacifique équatorial.

