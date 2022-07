Une grave sécheresse dévoile les ruines de l’ancien “pont de Néron” caché à Rome

Chaque partie du globe mène sa propre bataille contre le changement climatique. Alors que la saison des pluies a inondé certaines régions, l’Italie est aux prises avec une grave sécheresse depuis un mois. Cependant, la vague de chaleur continue s’est avérée utile pour dévoiler un trésor archéologique à Rome. Les niveaux d’eau du Tibre à Rome sont tombés si bas qu’un ancien pont qui aurait été construit par l’empereur romain Néron a été récemment découvert. Le pont qui a été submergé sous l’eau, peut maintenant être vu sous l’emblématique pont Vittorio Emmanuele II.

Selon un récent rapport de WION, les débris de l’ancien pont connu sous le nom de Pons Neronianus ou Pont de Néron peuvent être vus dans le centre de Rome, près de Castel Sant’Angelo et du Vatican. Par rapport à la même période l’an dernier, les niveaux d’eau de la rivière auraient diminué d’environ un mètre. Pour ceux qui ne le savent pas, l’empereur Néron était le cinquième empereur de l’Empire romain, de 54 à 68 après JC. Cependant, il s’est suicidé à l’âge de 30 ans, après avoir été déclaré ennemi public par le Sénat romain. Revenant au pont, Live Science a rapporté que les vestiges du pont ont été observés plus tôt dans le passé lorsque les niveaux d’eau ont baissé.

Live Science a cité Robert Coates-Stephens, qui est archéologue à l’école britannique de Rome, disant : « Les vestiges de ce pont romain sont visibles chaque fois que le niveau d’eau du Tibre baisse, donc chaque fois qu’il y a de longues périodes – comme maintenant – de très faibles précipitations. Le rapport mentionne en outre qu’il n’est pas certain que le pont ait été construit par l’empereur Néron. C’est après que le site Web d’actualités scientifiques a cité Nicholas Temple, qui est professeur d’histoire de l’architecture à la London Metropolitan University, disant : « Les origines du pont sont incertaines, étant donné qu’il est probable qu’un pont existait ici avant le règne de Néron et donc le Pons Neronianus était probablement une reconstitution d’une traversée antérieure.

Mettant en garde contre la sécheresse plus tôt, Roberto Gualtieri, qui est le maire de Rome, a souligné que malgré l’absence de plan de rationnement de l’eau, les citoyens doivent éviter le gaspillage d’eau. Selon un récent rapport de l’agence de presse Reuters, l’autorité d’irrigation du pays a averti que le scénario de sécheresse se propageait rapidement autour de l’Italie, avec l’assèchement de nombreuses rivières et réservoirs. En outre, il a informé que la température est susceptible de s’aggraver. De plus, les dernières semaines ont été marquées par des températures préoccupantes dans différentes parties de l’Europe occidentale.

