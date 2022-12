Une grave pénurie d’eau à la station de ski de la Colombie-Britannique oblige le personnel à demander aux visiteurs d’apporter le leur

Les conditions de sécheresse sur l’île de Vancouver ont maintenant un impact sur les activités hivernales dans une destination de ski populaire.

Mount Washington Alpine Resort, situé à environ 30 minutes de route de la vallée de Comox, devrait ouvrir ses portes le vendredi 9 décembre, et le manque de neige sur la colline et d’eau dans les réservoirs locaux signifie que les visiteurs auront un terrain limité pour jouer. et devront apporter leur propre eau potable.

La station a publié une déclaration indiquant que l’île de Vancouver connaît les pires niveaux de sécheresse en 15 ans et que l’approvisionnement en eau potable de la montagne est à un niveau record.

“Alors que notre saison d’hiver et les vacances approchent, on s’inquiète d’éventuelles pénuries d’eau”, lit-on en partie dans le communiqué.

CBC a contacté les responsables de la station balnéaire qui ont refusé d’interviewer pour le moment, affirmant qu’ils fourniraient plus d’informations au fur et à mesure que la situation progresse.

Selon la province, l’île de Vancouver est actuellement au niveau trois de sécheresse sur une échelle qui classe le niveau cinq comme le pire. Certaines zones de l’île étaient au niveau cinq jusque tard dans les mois d’automne.

Au niveau trois, de graves impacts écosystémiques ou socio-économiques sont possibles, et le gouvernement recommande de réduire toute utilisation non autorisée de l’eau.

Les responsables de la station demandent aux gens de prendre des mesures de conservation, comme apporter leur propre eau potable et s’abstenir de remplir les bains à remous ou les piscines avec de l’eau locale.

La déclaration indique que les stations de remplissage d’eau sur la montagne seront fermées et que des pots de toilette seront fournis pour réduire les chasses d’eau. Les convives recevront des assiettes et des couverts jetables pour éviter de faire fonctionner les lave-vaisselle.

La station dit qu’elle se prépare également à la possibilité d’un avis d’ébullition de l’eau.

Les problèmes d’eau n’empêchent pas la montagne d’ouvrir vendredi, mais seul un terrain débutant limité sera disponible pour jouer en raison d’un manque de neige.

Selon la station, l’enneigement dans le bassin versant supérieur est inférieur à 25 % de ce qui est considéré comme normal à cette période de l’année et, comme la station est en haut du bassin versant, elle est rapidement affectée par les pénuries d’eau.

Environnement Canada prévoit un mélange de neige et de pluie pour la vallée de Comox vendredi et samedi, ce qui devrait apporter plus de neige à la station de montagne.