Le blog conservateur American Thinker a présenté des excuses en réponse aux avocats de Dominion Voting Systems qui les accusent, ainsi que d’autres, de diffamation pour avoir fait valoir que leur technologie a aidé à truquer l’élection présidentielle.

Dans une déclaration de vendredi écrite par le rédacteur en chef et éditeur Thomas Lifson, American Thinker a admis que leurs histoires sur les théories du complot entourant le truquage des machines Dominion en faveur de Joe Biden étaient basées sur «Des sources discréditées qui ont colporté des théories démystifiées sur les liens supposés de Dominion avec le Venezuela, la fraude sur les machines de Dominion qui a abouti à un changement de vote massif ou à des votes pondérés, et d’autres affirmations affirmant à tort qu’il existe des preuves crédibles que Dominion a agi frauduleusement.

Lifson a appelé les déclarations « Complètement faux » et ajouté que «Les experts de l’industrie et les fonctionnaires ont confirmé que Dominion s’était comporté de manière appropriée.»

La société a ensuite présenté ses excuses pour tout « nuire » leurs histoires ont provoqué l’entreprise et leurs employés.

«Nous nous excusons également auprès de nos lecteurs d’avoir abandonné 9 principes journalistiques et d’avoir déformé les antécédents de Dominion et son rôle limité dans la compilation des votes pour les élections de novembre 2020. Nous regrettons cette grave erreur » ajoutèrent-ils.

Les excuses désignent également Andrea Widburg, RD Wedge, Brian Tomlinson et Peggy Ryan comme des contributeurs spécifiques qui ont couvert les théories du complot entourant Dominion.

Le même jour que les excuses, le blog conservateur a également fermé sa section de commentaires, mais n’a fourni aucune raison solide pour expliquer pourquoi.

Des articles publiés par American Thinker présentaient des théories selon lesquelles les machines supprimaient les votes pro-Trump et étaient liées à des groupes étrangers et politiques extérieurs, des théories communes qui ont été poussées par le président Trump, son équipe juridique et ses partisans.

Dominion a récemment pris des mesures plus agressives contre les accusations portées contre eux, poursuivant même l’avocat de Trump Sidney Powell pour diffamation à hauteur de 1,3 milliard de dollars.

L’équipe juridique de la société a également ciblé d’autres médias de droite, avertissant récemment Fox News que l’action est « imminent » en réponse à de nombreuses déclarations faites sur le réseau par des présentateurs et des invités comme le conseil de Trump, Rudy Giuliani. Ils ont également envoyé des lettres aux ancres individuelles de Fox et Newsmax pour leur demander « Cesser et renoncer » faire des déclarations diffamatoires sur l’entreprise et son rôle présumé dans le trucage de l’élection présidentielle, un acte qui, selon eux, n’a aucune preuve à l’appui.

En réponse à la menace de litige, Fox News a diffusé plusieurs fois un segment abattant les allégations de fraude électorale liées à Dominion. Newsmax, quant à lui, a publié une déclaration clarifiant de nombreuses théories du complot liées à Dominion et Smartmatic, un autre système de comptage des votes menaçant de poursuites judiciaires.

